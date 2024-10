Eminentni stručnjaci iz Amerike na školi regionalne anestezije u UKC RS

BANJALUKA - Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske organizovala je danas za svoje ljekare školu regionalne anestezije na kojoj su predavači eminentni stručnjaci i profesori iz oblasti anesteziologije i terapije bola iz Amerike.

Generalni direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić rekao je novinarima da je dolazak šest eminentnih stručnjaka iz prestižnih klinika u Sjedinjenim Državama još jedan veliki internacionalni uspjeh ovog centra.

Đajić je naveo da je danas dogovoren nastavak saradnje i dolazak drugih ljekara sa američkih klinika na UKC, kao i da se omogući edukacija ljekara UKC-a u Sjedinjenim Državama.

"Pravimo dvosmjernu ulicu za razmjenu iskustva i unapređenje zdravstvenog sistema Republike Srpske. Naše opredjeljenje jeste saradnja sa svim prestiužnim ustanovama u Evropi i svijetu. Sa tim trendom ćemo nastaviti", rekao je Đajić.

Profesor na Univerzitetu Jejl i predsjednik Kinesko-američkog udruženja anesteziologa DŽinlej Li rekla je novinarima da je srećna što je imala priliku da dovede grupu stručnjaka u Banjaluku i što će imati priliku da održe radionice i zajedno uče sa ljekarima UKC-a.

Načelnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC Dragan Rakanović rekao je da ova klinika nastavlja sa stručnim osposobljavanjem i unapređenjem vještina.

Rakanović je rekao da su im u goste došli eksperti u regionalnoj anesteziji, što je, kako kaže, posljednji trend perioperativne medicine i ansteziologije i svih vrsta operacija koje se rade ne samo ovdje, nego i u svijetu.

"Pratimo te trendove i želimo da ih unaprijedimo da bismo našim pacijentima pružili maksimalnu njegu koju dobijaju pacijenti u Sjedinjenim Državama, Evropi i drugim zemljama razvijenog svijeta", rekao je Rakanović.

On je naveo da Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje opslužuje cijelu Republiku Srpsku i u njoj se godišnje obavi oko 24.000 operacija, dok se u jedinici intenzivnog liječenja zbrine oko 1.100 pacijenata.

"Svaki dan uradimo 80 do 100 operacija, a u jedinici intenzivnog liječenja imamo 15 do 20 pacijenata. To su najteži pacijenti koji imaju neki hirurški problem", rekao je Rakanović.

