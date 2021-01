Episkop Grigorije usred liturgije saznao da mu je umrla majka

Episkop diseldorfski i cijele Njemačke Grigorije Durić saznao je danas, dok je služio liturgiju povodom obilježavanja Badnjeg dana, da je njegova majka Savka preminula.

Nakon ove vijesti, vladika Grigorije je liturgiju priveo kraju emotivnom besjedom o Majci Božijoj koju je posvetio svim majkama i svoj djeci.

Govoreći o značaju Badnjeg dana i ikone Hrista sa Bogorodicom, vladika Grigorije je istakao da bi se sve moglo svesti na sliku Majke Božje koja drži u naručju Sina Božjeg.

"Kad bismo sve sveli na jednu rečenicu i na jednu misao i sliku, to bila slika kad Majka Božja drži u naručju Sina Božjeg. To jedinstvo koje se dogodilo u tom zagrljaju te žene i tog djeteta, koje je u stvari Bog, a postao je radi nas čovjek…. To je ono što spasava svijet", istakao je vladika Grigorije u svojoj besjedi.

"To je ono što danas slavimo, braćo i sestre. Bez toga nema spasa. A šta se još skriva u tom zagrljaju? Skriva se neizreciva ljubav. Skriva se privrženost i iskren odnos. Otkriva se žrtvena ljubav. To je ono, braćo i sestre, što nam otkriva ta ikona i što nam otkriva taj praznik. Svaka majka koja nosi svoje dijete, ili u utrobi, ili u naručju, ili srcu kad je daleko od nje, se uči ili liči na Majku Božju. Zato ovaj dan kad se svi sjećamo Hrista, dobro je da se sjetimo Majke Božje i kakva je njena uloga u našem spasenju. Kakva je i koliko je važna propovjed te čudesne slike gdje žena drži Sina Boga u naručju", rekao je kroz suze vladika Grigorije.

Savka Durić, majka episkopa Grigorija, preminula je danas u 82. godini života, piše Nova.