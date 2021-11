Evo kada dolazi stabilizacija vremena i do kada će trajati

Tokom naredna dva dana, u Bosni i Hercegovini, očekuje se nestabilno vrijeme uz kišu. Obilnije padavine tokom ponedjeljka izgledne su na jugu i jugozapadu zemlje, u ostalim predjelima prognoziraju se umjerenije padavine.

Prestanak padavina i stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u utorak poslije podne. Stabilno vrijeme, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda FBiH, zadržaće se do nedjelje, 14. novembra.

U ovom periodu vremenske prilike obilježiće dugotrajna magla u kotlinskim predjelima. Ponovno pogoršanje praćeno padavinama očekuje se od 14. do kraja prognoznog perioda 23. novembra.

Do 14. novembra minimalne temperature vazduha u Bosni očekuju se od 0 do 5, u Hercegovini od 4 do 9 stepeni, maksimalne dnevne vrijednosti u Bosni od 9 do 14, u Hercegovini od 13 do 18°C.

S promjenom vremena od 14. novembra očekuju se niže temperature vazduha. Prognozirane vrijednosti minimalnih temperatura su u rasponu od -3 do 2 u Bosni, u Hercegovini od 2 do 7, danju u Bosni između 3 i 8, u Hercegovini od 9 do 14°C.

U utorak, 9. novembra, u BiH veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati slaba kiša prije podne. Od poslijepodnevnih sati postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje od 10 do 15°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 7 i 12°C, jugu zemlje do 19°C.

Danas se očekuje oblačno s kišom. Prognozirana količina padavina širom zemlje je uglavnom između 15 i 30 litara po metru kvadratnom, lokalno do 45 litara. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 7 i 12°C, na jugu do 18°C.