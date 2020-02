Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja februara

U Bosni i Hercegovini u utorak se prognozira nestabilno vrijeme sa kišom, koja će se sa juga i zapada tokom dana proširiti i na ostala područja zemlje, saopšteno je u srednjoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako navode meteorolozi, od srijede ujutro na sjeveru će ponegdje biti mraza, a u planinskim područjima i snijega.

U četvrtak suvo i djelimično sunčano, a u petak oblačno sa kišom.

'Jutarnje temperature na sjeveru će varirati od -2°C do 3°C, na jugu zemlje od 4°C do 10°C. Maksimalne dnevne temperature u sjevernim dijelovima između 5°C i 11°C, u južnim od 10 do 16°C'.

Za dane vikenda kao i tokom većeg dijela sljedeće sedmice očekuje se stabilno i djelimično sunčano vrijeme. Prema raspoloživim sinoptičkim kartama u utorak (18.02.) moguće su padavine, snijeg u višim, kiša u nižim područjima.

Minimalne temperature variraće između -2°C i 6°C, a maksimalne između Pred kraj prognoziranog perioda moguć je porast temperature vazduha.