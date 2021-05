Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo vrijeme sa kišom, dok se duži sunčani periodi i suvo vrijeme očekuju u petak, 21. maja, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru na jugu će biti sunčano, a u ostalim krajevima vedro uz malu oblačnost i svežije. Tokom dana biće sunčano, a poslije podne i uveče očekuje se povećanje oblačnosti na sjeveru, uz prolaznu kišu i pljuskove i moguću grmljavinu.

Duvaće vjetar slab do umjeren zapadni, na momente pojačan sredinom dana.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od pet do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 17 do 22, na sjeveru i istoku do 24 stepena Celzijusova.

U srijedu, 19. maja, ujutru će biti pretežno oblačno, u sjevernoj polovini zemlje kiša ili pljuskovi. Tokom dana biće promjenljivo sa kišom i pljuskovima uz mogućnost grmljavine, a kasnije poslije podne na jugu i sjeverozapadu se očekuje djelimično razvedravanje uz sunčane periode. Temperatura će biti u padu, uz priliv hladnijeg vazduha sa sjevera.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od šest do 11, na jugu do 15 stepeni, a najviša dnevna od šest do 13, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 20. maja, ujutru će biti pretežno oblačno, mjestimično sa kišom, na jugu uglavnom suvo. Tokom dana preovladavaće promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili pljuskove, više u sjevernim i istočnim krajevima, dok se na jugu očekuje više sunca.

Temperatura vazduha biće niža za ovo doba godine, pa će tako minimalna jutarnja biti od pet do 10, na jugu do 12, na planinama do dva stepena, a najviša dnevna od devet do 16, na jugu oko 19 stepeni Celzijusovih.

U petak, 21. maja, ujutru na zapadu i jugu biće vedrije, na sjeveroistoku i istoku moguća slaba kiša do podneva. Tokom dana i poslije podne biće promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode, suvo i malo toplije nego prethodnih dana.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od šest do 10, na jugu do 12, na planinama do dva stepena, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 20 stepeni Celzijusovih.