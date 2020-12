Evo kakvo nas vrijeme očekuje u dane praznika

U Republici Srpskoj u naredna četiri dana prevladavaće pretežno oblačno vrijeme, mjestimičo s kišom i snijegom na planinama, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru biće malo do umjereno oblačno, suvo i malo hladnije uz mraz, tokom dana promjenljivo oblačno u većini predjela i suvo, uz sunčane periode, dok će uveče doći do povećanja oblačnosti.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus tri do tri, na planinama od minus pet na jugu do pet, a najviša dnevna od tri do osam, na planinama od minus jedan, na jugu i sjeveru oko 11 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 2. januara, jutro će u većini predjela biti pretežno oblačno, na istoku vedrije, na jugu i jugozapadu povremeno slaba kiša.

Tokom dana oblačno, od jugozapada do juga sa kišom i rjeđe pljuskovima, uz moguću grmljavinu, dok će na sjeveru i sjeveroistoku biti povremeno sa sunčanim periodima.

Kasno uveče i tokom noći u centralnom planinskom pojasu doći će do provijavanje snijega, a na jugu će padati kiša.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus dva do četiri, na planinama oko minus pet, na jugu oko sedam, a najviša dnevna od tri do osam, na planinama od minus jedan, a na jugu i sjeveru do 12 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 3. januara, jutro će biti, uglavnom, oblačno, mjestimično sa slabom kišom, na visokim planinama slab snijeg.

Tokom dana, uglavnom, oblačno, povremeno sa slabom kišom, na jugu s pljuskovima i grmljavinom, a na visokim planinama uz provijavanje susnježice i snijega.

Na sjeveroistoku će biti pretežno suvo, a uveče i tokom noći s kišom na jugu.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od nula do šest, na planinama od minus dva, a najviša dnevna od tri do osam, na planinama od nula, a na jugu i sjeveru do 10 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 4. januara, jutro će biti pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom na sjeveru, na visokim planinama slab snijeg, na jugu pljuskovi.

Tokom dana promjenljivo u sjevernijim krajevima, ponegdje se očekuje slaba kiša, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom, na visokim planinama slabo provijavanje snijega, dok će uveče i tokom noći biti pretežno suvo, na jugu s kišom.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od nula do pet, na planinama od minus dva, a najviša dnevna od tri do osam, na planinama od nula stepeni Celzijusovih.