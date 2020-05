Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas su objavili vremensku prognozu za period od 12. do 25. maja, koji će obilježiti uglavnom nestabilno vrijeme.

U utorak u Bosni i Hercegovini prevladavaće oblačno vrijeme sa slabom kišom. Padavine se prognoziraju za drugi dio dana. Uz kišu mogući su i povremeni lokalni pljuskovi s grmljavinom. Od srijede djelimična stabilizacija vremenskih prilika. Očekuje se više sunčanih sati i blagi porast maksimalne temperature tokom dana, navode iz FHMZ BiH.

Jutarnje temperature vazduha u Bosni variraće od sedam do 12 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje od 14 do 18. Maksimalne dnevne temperature u Bosni između 17 i 21, u Hercegovini od 20 do 25. U Posavini i Krajini maksimalne temperature do 15 stepeni.

Za vikend i početkom sljedeće sedmice, prema dostupnim prognostičkim materijalima, moguće su obilnije padavine. Nastavak sedmice od srijede, 2. maja karakterisaće nestabilno promjenjivo vrijeme s čestim pljuskovima i grmljavinom. Više nestabilnosti moguće je u Bosni. Minimalne temperature vauduha variraće između šest i 12 stepeni Celzijusa u Bosni, do 15 u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 20 i 26 stepeni, zaključuju iz FHMZ BiH.