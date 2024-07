Evo koji bh. grad se danas pržio na 40 °C

BANJALUKA - Najviša temperatura zabilježena je danas u Mostaru, i to 40 stepeni celzijusovih.

Kako je objavio Federalni hidrometeorolški zavod, danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a ponegdje na sjeverozapadu Bosne je zabilježen pljusak sa grmljavinom.

"Ovo su temperature vazduha po celzijusu izmjerene u 14 časova: Bjelašnica 23; Sokolac 32; Bihać, Livno, Neum, Prijedor 33; Banja Luka, Sanski Most 34; Bijeljina, Trebinje 35; Bugojno, Doboj, Gradačac, Sarajevo, Tuzla 36; Široki Brijeg 37; Zenica 39; Mostar 40", navode iz Federalnog hidrometeorolškog zavoda.

Dodaju da je temperatura mora u Neumu u 14 časova iznosila 29 °C.

"Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući izolovani lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Hercegovini uglavnom jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 32 do 38, na jugu 41 °C", dodaju iz Federalnog hidrometeorolškog zavoda.

