Evropska federacija novinara podržala Nikolu Moraču, zahtijeva objašnjenje

Evropska federacija novinara dala je punu podršku novinaru redakcije "Euroblic" i "Srpska info" Nikoli Morači.

Iz Evropske federacije novinara rekli su da policija i banjalučki tužilac nisu imali pravo da mu oduzmu mobilni telefon i da traže njegove izvore.

"Zahtijevamo objašnjenje",istakli su oni.

Evropska federacija novinara je inače najveća novinarska organizacija u Evropi, koja predstavlja oko 320.000 novinara u 71 novinarskoj organizaciji u 43 zemlje.

#BosniaHerzegovina: Full solidarity with journalist Nikola Morača. The police and the Banja Luka prosecutor had no right to confiscate his mobile phone and investigate his sources. We demand an explanation from the government!#JournalismIsNotACrime https://t.co/cqqBC7wd74