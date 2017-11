Evropski dobrovoljni penzijski fond u Banjaluci: Skromnim uplatama do bezbjedne starosti

BANJALUKA - Radnicima u Republici Srpskoj od juče je dostupan dodatni vid osiguranja za starost, jer je u Banjaluci počeo s radom Evropski dobrovoljni penzijski fond (EPF).

U njega će svi zainteresovani radnici putem poslodavaca, sindikata ili samostalno moći uplaćivati novac koji će im obezbijediti sigurnost u periodu kada više neće moći da rade. Uplate na mjesečnom nivou do 100 maraka, ili na godišnjem do 1.200, ne podliježu oporezivanju, što će, kako se pretpostavlja, biti ključ uspjeha ovog sistema štednje, koji je široko rasprostranjen u Evropi. Zasnovan je na principu dobrovoljnosti i radnici su ti koji na kraju odlučuju da li će biti njegov dio.

Njegovi osnivači su Penzijski rezervni fond Republike Srpske, Skupna pokojninska družba iz Ljubljane i Evropska banka za obnovu i razvoj.

Početak rada ozvaničen je potpisivanjem sporazuma s osam preduzeća iz privatnog i javnog sektora koja su ušla u proces pristupanja, a koja će svojim zaposlenim ponuditi ovaj vid penzijskog osiguranja. To su "Banjalučka pivara", Autoputevi RS", "Elektroprivreda RS", HI "Destilacija" Teslić, "Šume RS", "Lanaco", "Euroexpres" i "Pošte Srpske".

"Evropski dobrovoljni penzijski fond je nova mogućnost i prilika za sve poslodavce i pojedince u RS, ne samo da obezbijede dodatni prihod u starosti, nego da postanu odgovorniji prema sebi, svojim najbližima, ali i društvu u kojem živimo. Mi smo danas potpisali memorandum s preduzećima s kojima smo u prethodnom periodu obavili razgovore i prezentovali mogućnost pristupanja EPF-u, a u narednom periodu planiramo razgovarati sa svim poslodavcima u RS", kazao je Tomaž Završnik, direktor EPF-a.

Jan Braun, šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH, izrazio je posebnu zahvalnost Vladi RS na njihovoj podršci u kreiranju zakonske regulative koja je omogućila uspostavljanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

"Upravljanje privatnim penzijskim fondom je vrlo osjetljiva stvar kojoj se mora razborito pristupiti s velikom pažnjom. Naša investicija u ovaj fond pokazuje povjerenje koje osnivači Fonda uživaju kod EBRD-a", kazao je on.

Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, podsjetio je da je Vlada RS stvorila pretpostavke za ovaj fond i definisala olakšice kroz sistem oporezivanja.

"Pravi efekti formiranja će se vidjeti za osam do deset godina, kada će se pojaviti fond koji će imati značajna finansijska sredstva koja će plasirati na tržište RS. Sredstva se dugoročno čuvaju za sigurnost radnika kada budu odlazili u penziju. Sigurnost nam je u partnerima koji to dugo rade i koji će prenijeti svoja iskustva i nadam se animirati ljude", kazao je on.

Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca, kazao je da je ovo dobra poruka radnicima i poslodavcima da treba stremiti i razmišljati o penziji, a da je Vlada RS dala dobar podsticaj kroz oslobađanje od poreza na uplate. Marinko Tomić, generalni direktor "Euroexpresa", smatra da je to preduzeće potpisivanjem sporazuma o pristupanju dalo sigurnost svojim zaposlenima.