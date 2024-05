FTV podnio krivičnu prijavu protiv Uprave BHRT-a

SARAJEVO - Advokati Federalne televizije, Nina Kisić i Goran Dragović, potvrdili su juče da je Poslovodni odbor RTVFBiH podnio krivične prijave protiv Upravnog odbora i Uprave BHRT-a. Kao razlog je navedeno prošlosedmično ukidanje signala, odnosno dijela programa FTV-a.

"U svojstvu opunomoćenika RTVFBiH podnijeli smo krivične prijave SIPA-i i Tužilaštvu BiH. Radi se o više lica. To su članovi Upravnog odbora BHRT-a - Rajko Radovanović, Valentina Rupčić, Slavko Rolih, generalni direktor Belmin Karamehmedović, Elvir Lemeš, te direktor BHT-a Mario Vrankić i direktor BH Radija Dejan Kerleta. Ono što je jako zanimljivo i bitno - krivična prijava je podnesena i protiv više N. N. lica. Taj krug lica je izvjesno malo širi od ovih prijavljenih. Mi smo identifikaciju ovih lica koji su učestvovali nesporno u izvršenju ovog krivičnog djela prepustili istražnim organima", izjavili su advokati za FTV.

U prijavi su navedeni čin okarakterisali kao zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja te udruživanje radi činjenja krivičnih djela.

"Naravno, istražni organi uvijek imaju mogućnost da eventualno pripišu dodatne pravne kvalifikacije mada je naš stav da ova pravna kvalifikacija upravo pokriva pravno ono što se desilo u konkretnom slučaju. Ono što je meni zapanjujuće - potpuno je neprihvatljivo u jednom društvu na ovaj način postupati prema jednom, čak i privatnom mediju, a kamoli javnom servisu, imajući u vidu, čak i za BiH, konkretno zahvaljujući našim ustavnim odredbama, obavezujuću sudsku praksu Evropskog suda, koja konkretizira pravo i na pluralizam - i izvještavanja, ali i primanja informacija", kazali su Kisić i Dragović.

Ovdje se radi o teškom krivičnom djelu, dodaju oni, za koje su propisane visoke kazne.

"Ovdje bismo fokus stavili na zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Radi se po svojoj prirodi o teškom krivičnom djelu za koje su propisane kazne u zavisnosti od cenzusa odnosno pričinjene štete – od šest mjeseci do pet godina, u stavu dva to je od jedne do deset godina, a u stavu trećem, ukoliko bi ta šteta bila preko 50.000 KM, najmanje tri godine. Dakle, zaprijećene kazne u konkretnom slučaju su iznimno visoke jer je upravo i zakonodavac prepoznao štetnost po društvo jednog takvog postupanja", objasnili su advokati.

Istakli su i kako prva radnja koju su predložili SIPA-i i Tužilaštvu BiH, a koju smatraju najvažnijom, jeste saslušanje svih svjedoka čija su imena konkretizovali u krivičnoj prijavi.

"Tu se radi o osobama koja imaju konkretna saznanja o samim radnjama BHRT-a, ali i o samoj razmjeni pismena i razgovorima koji su vođeni između Federalne televizije i BHRT-a. Ono što je bitno je da smo uz krivičnu prijavu priložili sva pismena koja su razmjenjivana i u kojima je najavljivano izvršenje ovog krivičnog djela. Predložili smo i da se izvrši vještačenje nastale finansijske štete za koju smo mi razgovorima i procjenom ustanovili da se radi o šteti preko 50.000 KM, što ovo djelo čini onim za koje je propisana kazna zatvora od najmanje tri godine. Dakle jedno izuzetno teško krivično djelo. Kao zadnju radnju koju smo predložili", ispitivanje svih lica koja su prijavljena i eventualno drugih lica čiju odgovornost nađe SIPA u svojstvu osumnjičenih, poručili su advokati RTVFBiH, Nina Kisić i Goran Dragović.

