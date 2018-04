Fahrudinu Drapiću iz sanskog sela Demiševci vatra progutala svu imovinu

SANSKI MOST - U požaru koji je izbio u blizini sela Demiševci, desetak kilometara od Sanskog Mosta, u potpunosti je izgorjela kuća u kojoj živi Fahrudin Drapić, pa on apeluje na sve one koji mogu da mu pomognu prije svega u građevinskom materijalu.

Kaže kako u trenutku izbijanja vatre nije bio kod kuće, a o svemu su ga obavijestili mještani koji su uočili vatru i pozvali vatrogasce.

Njihov dolazak na lice mjesta otežao je uski i neuslovni šumski put kojim se stiže do objekta u kojem živi i jedino su mogli spriječiti da se vatra proširi i zahvati obližnju šumu.

Policijskim uviđajem je ustanovljeno kako je uzrok požara bio neispravan dimnjak, a Drapić kaže kako mu je uništeno sve što je godinama mukotrpno sticao. Dodaje kako je rodom iz sela Smetovi, nadomak Zenice, a već punih 18 godina živi u Sanskom Mostu.

"Sva sreća pa nisu izgorjeli moj mačak i moja tri psa jer oni su mi sve u životu, s njima dijelim dobro i zlo. Štetu procjenjujem na 15.000 maraka, a najviše mi je žao zubne proteze koju sam platio 800 maraka", kaže on.

Drapića u ovome kraju svi poznaju po nadimku Bijeli i on preživljava radeći sezonske fizičke poslove, a mještani kažu kako se radi o neobičnom čovjeku koji se malo s kim druži i živi okružen psima i mačkama.

Bez stalnog je zaposlenja i nije u mogućnosti da sam finansira sanaciju štete koja mu je pričinjena. Kaže kako u ovome trenutku jednostavno nema gdje da boravi, a najpotrebniji mu je građevinski materijal.

"Sve što imam je ova odjeća na meni, sve je drugo stradalo u požaru. Nadam se da ima dobrih ljudi koji će shvatiti u kakvom sam položaju i da će mi pomoći", kaže Drapić, a svi koji mu žele pomoći mogu ga kontaktirati na broj telefona: 066/247-954.