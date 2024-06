"Farma 5 jaja" senzacija na društvenim mrežama, pogledajte zašto (VIDEO)

BIJELJINA - Pravu senzaciju na Instagramu izazvao je kratki video-zapis koji je pogledalo više od pola miliona ljudi, a na njemu su dvojica prijatelja iz Bijeljine, Zdravko Perić i Nemanja Makić, koji na originalan način, goli do pojasa, sa slamnatim šeširima i uz kantri muziku reklamiraju svoju farmu koka nosilja u slobodnom uzgoju koja nosi naziv "Farma 5 jaja".

Kako ovi mladići pričaju u razgovoru za "Nezavisne novine", nisu ni sanjali da će rils koji su postavili početkom maja dostići toliku viralnost i da će ga pogledati više od 550.000 korisnika ove društvene mreže.

"Mi smo našli neku posebnu i možda čudnu nišu za marketing na Instagramu, probali smo da izvučemo maksimum, ali smo se i iznenadili tolikoj viralnosti. Mi smo između sebe imali opklade koliko će biti pregleda, a mislili smo da će to biti nekih od 40 do 50 hiljada. Tu cifru smo prešli bukvalno za 48 sati, a sada na tom jednom rilsu imamo više od 550.000 pregleda, a i ostali video-zapisi imaju više hiljada pregleda. Iznenađeni smo i stvarno nismo očekivali ovoliki broj", priča uz osmijeh Zdravko Perić za "Nezavisne novine" i dodaje da su za sada prisutni na Instagramu i Facebooku, a dodaje da se farma koka u slobodnom uzgoju nalazi u Pučilama na brdu i, kako kaže, jedina je u Bijeljini i Semberiji.

"U planu su i novi video-zapisi za društvene mreže, imamo dosta materijala, ali ne žurimo. Više smo se opredijelili da održimo kvalitet samog rada, nego da zaintrigiramo naše pratioce na mrežama", priča Zdravko i napominje da je "Farma 5 jaja" nastala na imanju njegovih roditelja.

"Moj otac je nama dvojici dao jedno parče zemlje gdje smo počeli, a sada imamo 600 koka i jaja dostavljamo na kućne adrese, a jedno jaje košta 40 feninga. Plan nam je da naši proizvodi dođu u sve gradove BiH, a velika je potražnja i za Srbiju i tražićemo način da i tamo dođemo", kaže Zdravko i dodaje da na njihovoj farmi koke noći budu zatvorene u kokošinjcu koji je slobodnog tipa.

"Čitav dan im je sunčeva svjetlost dostupna, po danu su puštene na travnatu livadu koja je ograđena, imaju 1.500 kvadrata i to nam je i bio primaran cilj. Svi se bave uzgojem koka nosilja u kaveznom sistemu, gdje su one očerupane i ne vide bijela dana za svog života i čak im se i duplo pali i gasi svjetlo da bi one mislile da je dva puta dan i snijele dva jajeta, što je nehumano", smatra Zdravko.

Dodaje da je u Evropi donesen zakon prema kome će od 2027. godine biti zabranjen uzgoj koka u kavezu, kao i da se nada da će i kod nas to da zaživi.

"U procesu smo registracije firme i nadamo se nekim podsticajima što od grada, države, ali i EU, koja podržava slobodan uzgoj, pogotovo koka nosilja. Kada se sve sabere, od infrastrukture do nabavke koka i svih potrebnih dozvola uložili smo oko 20.000 KM. Nadamo se da će se ovo isplatiti kroz par godina, a ako ništa, mi ćemo to sami sa naših 20 prstiju na rukama da napravimo jer budućnost vidimo u organskoj proizvodnji. Ovo je, istina, manje isplativo nego kada se koke drže u kavezima, ali znamo šta naše životinje jedu, i na kraju šta ljudi jedu", kaže Zdravko.

Nemanja Makić kaže u razgovoru za "Nezavisne novine" da Zdravko i on imaju 24 godine, prijatelji su iz djetinjstva, a pored rada na farmi, bave se i drugim poslovima.

"Ja sam radio i privatno u jednoj firmi, a držim i treninge tenisa, ali i treninge izdržljivosti. Zdravko mi je predložio da uložimo novac i zajedno uđemo u posao prodaje jaja iz slobodnog uzgoja. On se, pored poliranja auta i detajlingom, bavi i nutricionizmom, ide u teretanu i zajedno smo kroz sport prvo željeli da za naše potrebe imamo zdravu hranu i jedemo kvalitetna jaja, a to nismo imali priliku da nabavljamo u Bijeljini jer se svi bave kaveznim uzgojem", priča Nemanja i ističe da su se prvo lično uvjerili koliko su jaja zdravija kada su iz slobodnog uzgoja.

"Dobili smo više mišićne mase, zdraviji smo bili od kvalitetnije ishrane. Prvo smo počeli sa 150 koka, pa smo dodatno proširili posao i sada ih imamo 600. I Zdravko i ja svaki dan jedemo po pet jaja i to nam je optimalan obrok, jer na pet jaja ima 30 grama proteina i dovoljno vitamina i minerala. Tako je, u stilu sa našom prehranom, nastao i naziv farme", objašnjava Nemanja.

Zdravko se nadovezuje i kaže da njegova porodica obrađuje oko 150 dunuma zemlje, što je, kako kaže, nekih 15 hektara i pretežno je sve zasnovano na kukuruzu i pšenici.

"Ostalo što nam je potrebno za hranu kupujemo od lokalaca, a naš dan počinje ujutro oko pet, šest. Puštamo koke na ispašu, hranimo ih, dopunjavano svježu vodu, čistimo kokošinjac, kupimo jaja i pakujemo ih u školjke i dostavljamo narudžbe koje su naručene za taj dan. Mi smo do 12 časova gotovi sa tom prvom turom, a onda se razdvajamo. Nemanja ide na teniski teren, gdje drži treninge, a ja idem u garažu da radim. Kasnije se opet sastajemo i ide druga tura hranjenja i uveče se obično sastanemo u teretani i tako skoro svaki dan", priča Zdravko.

Nemanja kroz smijeh priznaje da su ideju za viralni video smislili zajedno, kao i da im se javlja mnogo žena i djevojka, za koje kaže da su im i ciljna grupa jer više kuvaju.

"Primijetio sam kako koke trče za Zdravkom kada ih hrani i to mi je bilo simpatično, a onda je on smislio koja bi muzika išla uz to i šta da kažemo. Iz prve kada smo snimili vidjeli smo da će biti viralno, ali ne u ovom broju", zaključio je Nemanja.

