Fazlić: Bihać prestaje pružati pomoć za kamp Vučjak

SARAJEVO - Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić izjavio je danas da će od ponedjeljka, 21. oktobra, grad prestati da pruža bilo kakve usluge prihvatnom centru za migrante na Vučjaku i pustiti da kriza eskalira, čime će pokušati da natjera nadležne u BiH da rade svoj posao.

"Ukoliko ni to ne bude moglo, organizovaćemo kamp nas Krajišnika ispred Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu. Nas 50 će dolaziti ovdje svaki dan dok se god to ne riješi", rekao je Fazlić novinarima u Sarajevu i zatražio da se donese plan za Bihać.

On je istakao da je sam došao u Sarajevo jer želi da ukaže da je migrantska kriza najviše pogodila Bihać.

"Migrantska kriza je 90 odsto u Bihaću, devet odsto u Velikoj Kladuši, a jedan odsto u ostalim dijelovima BiH. Došao sam da kažem da je nama dogorjelo do nokata", rekao je Fazlić.

On je istakao da nije zadovoljan jer niko gotovo i ne govori o migrantskoj krizi.

"Ono što je mene posebno zabrinulo je da ministar /bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan/ Mektić u nekim izjavama minimalizuje migrantsku krizu, pa je ispalo da ona i ne postoji. Tu je i njegova današnja izjava kada kaže da ima 4.000 migranata u cijeloj BiH, a ja tvrdim da ih u Bihaću sada ima više od 6.000. Privremeni i divlji centri puni su migranata", istakao je Fazlić.

On je ukazao da kada se god počne govoriti o novcu, onda svi pokušavaju da iskoriste migrantsku krizu, a Bihać niko ne pominje. On je istakao da se Bihać cijelo ljeto nosi sa problemom migranata na Vučjaku, te da je potrošeno više od 100.000 KM, a da nijedan migrant nije smješten na bilo koju drugu lokaciju van grada.

"Dolazi zima, kada će jadni ljudi ogrnuti dekama prolaziti kroz Bihać, a mi ćemo biti jedini koji će morati da im pomognu", rekao je Fazlić i dodao da Hrvatska i dalje nelegalno vraća migrante u BiH.

On je naveo da je uzalud Savjetu ministara u tehničkom mandatu podnesen zahtjev da iz rezerve obezbijedi sredstva da bi mogli održavati centar na Vučjaku, istakavši da je do sada sve finasirala Međunarodna organizacija za migrante.

Fazlić je naveo da se na Vučjak svaki dan preveze 20.000 litara vode, što mnogo košta, te dodao da u Bihać dnevno dođe 150 migranata vozom iz Sarajeva.

"Savjet ministara pravi planove kao da su u drugoj stvarnosti. To je za nas neprihvatljivo. Sad pričaju o jačanju kapaciteta Granične policije, niko ne priča da i danas treba podijeliti 3.000 obroka, obezbijediti zdravstvenu zaštitu migrantima, to radimo mi i Unsko-sanski kanton. Mi smo prošle godine `Biru` dali privremeno dok se ne urade `Borići`, a `Bira` je do danas ostala puna", istakao je Fazlić.