Federaciji BiH prijete protesti: Plate, penzije i podsticaje tražiće na ulici

SARAJEVO - Federacija BiH mogla bi se, pored finansijskog kolapsa, od 1. februara suočiti i sa građanskim neposluhom i velikim brojem budžetskih korisnika na ulicama Sarajeva i drugih gradova ovog entiteta.

Još nema nikakvih naznaka da bi u skorije vrijeme mogao biti usvojen budžet Federacije BiH za 2019. godinu, a koji je potrebno da izglasa još Dom naroda Parlamenta FBiH.

Sve je izvjesnije da će u potpunoj finansijskoj blokadi biti 2.219.220 građana FBiH i zbog najave zaposlenih u institucijama FBiH da će stupiti u generalni štrajk ukoliko budžet ne bude usvojen i ne budu im isplaćene plate.

Iz Udruženja poljoprivrednika najavljuju blokade 1. februara ukoliko do narednog četvrtka ne bude usvojen budžet.

"Poljoprivrednici će izaći na ulice i blokirati centrale političkih stranaka, parlament, Vladu i zgradu Ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice (OHR) u BiH", kazao je u petak "Nezavisnim" Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH. Kaže da postoje dva moguća rješenja.

"Jedno je da ovi 'neradnici' koji primaju nemoralno visoke plaće sjednu i donesu budžet, a druga je da to učini gospodin visoki predstavnik. Ako to neće ni on, neka očekuje blokadu radnog mjesta", kazao je Bićo.

Redžo Mehić, predsjednik Udruženja penzionera FBiH, kazao je u petak za "Nezavisne" da ukoliko ne bude isplate januarskih penzija u februaru, a tvrdi da u Fondu PIO za to postoji novac, najstarija populacija ima dvije mjere.

"Prva je da ćemo pozvati više od 500.000 osoba iz svog članstva na građanski bunt, a to je da se kreću slobodno i ne plaćaju ništa. Druga je još rigoroznija mjera i ona podrazumijeva izlazak našeg članstva na ulice. Pozivam ih da spriječe da se to desi, jer ovaj put nećemo pred Vladu FBiH. Oni nisu krivi, ovaj put ćemo pred parlament. Pozivamo i visokog predstavnika Valentina Incka da ili natjera izabrane zvaničnike da formiraju Dom naroda FBiH ili da sam donese odluku o privremenom finansiranju. Njegova odgovornost je ako više od dva miliona ljudi ostavi u finansijskoj blokadi", poručio je Mehić.

Hilmija Suljić, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja u FBiH, rekao je da podržavaju sve što je izjavio Mehić i pozvao Incka da ispoštuje Dejtonski sporazum po kojem se kontinuitet vlasti ne smije prekinuti.

Takođe, iz Sindikata državnih službenika FBiH ističu da bi neusvajanje budžeta FBiH moglo dići na noge 7.200 zaposlenih u institucijama ovog entiteta.

Samir Kurtović, predsjednik ovog sindikata, kaže da će neusvajanjem budžeta biti onemogućene obaveze zaposlenika prema bankama, mnogi su, kako ističe, u kreditima, te da će onda najvjerovatnije biti donesena odluka o generalnom štrajku.

Iz Vlade FBiH kažu da će u narednim danima uputiti hitnu urgenciju starom sazivu Doma naroda FBiH da što prije sazovu sjednicu kako ne bi stao život u FBiH.

Lidija Bradara, predsjedavajuća starog saziva Doma naroda FBiH, nije se oglašavala u javnosti, a ukoliko ovaj dom ne usvoji budžet ili ukoliko ga visoki predstavnik ne proglasi usvojenim, od 1. februara 2019. godine će stati isplata plata, penzija, poticaja, dodataka i svih ostalih budžetskih stavki. Podsjetimo, iz OHR-a su "Nezavisnim" kazali da budžet treba da usvoje imenovani zvaničnici.