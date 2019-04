Festival savremene žene 2019. u Tuzli: Povezuje, podržava i motiviše mlade žene

Kako biti najbolja u svojoj profesiji? Festival savremene žene u Tuzli donosi odgovore kroz svojih 100 uspješnih govornica iz čitavog svijeta. Drugi festival biće održan od 11. do 14. aprila u Tuzli - otvorenom gradu ženskog uspjeha i kreativnosti. Festival savremene žene povezuje i podržava sve uspješne priče regije i Bosne i Hercegovine, ali i ciljano motiviše mlade žene.

Festival je kreiran kao platforma otvorenog dijaloga, čiji alati su odlučni i inspirativni govori najuspješnijih dama regije i svijeta. Kroz teme života, od politike i ekonomije preko kulture, medija, biznisa do blogerki, slavimo uspjeh i motivišemo.

"Što se tiče drugog izdanja Festivala savremene žene, vrlo smo sretni jer čini se da se počinje ostvarivati upravo ono što smo prognozirali tokom prvog festivala, a to je da želimo da on postane tradicionalan. Za razliku od prvog, drugo izdanje festivala smo proširili pa imamo dosta više zabavnog sadržaja, a ono što je vjerovatno interesantno za mnoge mlade žene je to što će imati priliku da predstave svoje biznise i da steknu mentorice u ženama koje su ostvarile svoje poslovne imperije", navela je Amra Avdić, portparol Festivala savremene žene. Festival će trajati četiri dana u "Bingo City Centru", kao i na lokacijama u centru grada, kako bi sve učesnice imale priliku da vide šta to Tuzla ima da ponudi.

Organizatori festivala na pitanje ko ili šta je savremena žena danas odgovaraju da je ona ambiciozna, kreativna, hrabra, pokretač pozitivnih promjena, da preuzima odgovornost i umrežava se.

"Mi se volimo našaliti, pa smo napravili hashtag da je Festival savremene žene zapravo za sve žene i samo prave muškarce. Ovaj festival nije zatvorenog tipa i nečija životna inspirativna priča nadahnuće jednako muškarce kao i žene. Mi želimo da muškarci budu dio ovoga, jer nekada kada pričamo o temama koje se tiču žena vidimo da u publici sjede samo žene. Međutim, muškarci su bitan faktor koji može poduprijeti tu čitavu priču", kazala je Avdićeva.

Još se možete registrovati za Festival savremene žene putem stranice www.festival.zenski.ba.

Učesnice

Blizu 100 govornica nesebično će prisutnoj publici otkriti sve o svojim usponima, ali i padovima, koji su ih naučili kako ustati i izdiće se uspješnija iz svake situacije.

Prva noć festivala rezervisana je za koncert benda "Parni valjak", koji je obećao nezaboravan provod. Kulturno-zabavni program festivala omogućiće prisutnima da pogledaju monodramu Mie Begović "Sve što sam prešutjela", ali i prisustvuju fantastičnim izložbama s energičnim zabavama na kraju svakog dana.

Neke od govornica biće Aida Hadžialić, direktorica "Nordic West Officea", Aleksandra Nikšić, urednica BBC Newsa na srpskom, Alisa Kapić, Vice President u sjevernoj Evropi, Country director u Austriji kompanije IWG, Alma Kratovac, direktorica "Diners Cluba", Alma Kulenović, doktorica interne medicine, Amra Račić, projekt menadžerka "Medtronica", Amra Selesković, koordinatorka projekta "Lokalna partnerstva u BiH", Amra Žužić-Bećirbegović, osnivačica OD "Bamba", preduzetnica iz YEP inkubartora poslovnih ideja, Andrea Camič, vlasnica RUKOM-a, Anila Gajević, direktorica Casting i talent agencije "Zona", i Bisila Bokoko, preduzetnica.

Brojke