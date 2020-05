Fond solidarnosti počeo sa isplatom aprilske plate

BANJALUKA - Fond solidarnosti počeo je sa isplatom minimalne plate za april radnicima koji zbog virusa korona nisu radili.

Poreska uprava apeluje na pravna lica i privrednike da nastave slati prijave za isplatu aprilske plate, jer je do sada prijavljeno tek 7000 radnika.

Radnicima u realnom sektoru koji zbog virusa korona nisu mogli da rade, Fond solidarnosti počeo je da isplaćuje aprilske plate.

Zaposlenima u Fabrici obuće Bema novac je uplaćen direktno na račune. Za 16 godina rada, kaže direktor Marinko Umičević, ovo je prvi put da plata nije zarađena.

“Vlada Republike Srpske koja je najveći donator Fonda solidarnosti, kako je i obećala, upaltila je sredstva. Nismo ni sumnjali u to, mada ruku na srce, nije malo isplatiti sredstva za 1.105 radnika. To je oko 800.000 KM, a to nije malo. Dakle, Vlada je danas uplatila minimalnu platu i doprinose i baš nas je obradovala”, istakao je Marinko Umićević, direktor Fabrike obuća Bema.

Poreska uprava Srpske obradila je i proslijedila Ministarstvu finansija 8.652 zahtjeva za isplatu poreza i doprinosi za mart koji se uveliko uplaćuju, a do sada je primljeno i obrađeno 7.000 zahtjeva za isplatu minimalnih plata za april. Procedura za prijavu je, kažu u Poreskoj upravi, jednostavna.

“Kad se utvrdi da oni ostvaruju pravo, mi dostavljamo iznos za uplatu sa računima radnika Ministarstvu finansija, koji iz sredstava Fonda solidarnosti uplaćuju direktno na račun radnika. Rok je 10. juni, ali mi apelujemo na knjigovođe, privredne subjekte da nam dostavljaju te podatke da možemo što prije završiti tu obavezu koju je preuzela Vlada”, naglasio je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

Očekuje se da poslodavci podnesu zahtjev za maksimalno 66.000 radnika, što u novcu iznosi oko 53 miliona maraka za plate, poreze i doprinose samo za april. U Poreskoj podsjećaju da to nisu samo privrednici koji nisu mogli da rade zbog izrečenih mjera, nego i oni čiji rad je otežan u tom periodu, zbog čega su im i primanja bila znatno umanjena.

(RTRS)