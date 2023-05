Fond za radioaktivni otpad u jeku poplava dijeli opremu za ribolov

DVOR NA UNI, NOVI GRAD - U jeku velikih poplava sa kojima se suočavaju mještani Dvora na Uni i susjednog Novog Grada sa druge strane granice, koji se suočavaju sa potencijalnim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, Fond koji je osnovan zbog otpada dijeli mještanima opremu za ribolov?!

Naime, Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško" zvanično je objavio da će "donirati sredstva za nabavku opreme za ribolov za sportsko-ribolovna udruženja radi održavanja interesovanja za ribarstvo opštine Dvor".

"Udruženja su dužna da dodijeljena sredstva utroše za nabavku potrebne opreme za ribolov na području rijeke Une. Konkurs je otvoren od 16. do 26. maja 2023. do 16 sati, a mogu se prijaviti udruženja ribolovaca sa sjedištem na području opštine Dvor. Rezultati konkursa biće objavljeni sedam dana nakon završetka roka za podnošenje prijava", navodi se u objavi Fonda.

Inače, Nikola Arbutina, načelnik Dvora na Uni, istakao je da je ova opština i dalje odsječena zbog izlivanja vode i odrona, a da je poplavljeno 15 objekata.

"Situacija je povoljnija, ali je ova opština i dalje odsječena jer su zbog izlivanja Une i odrona zatvoreni putevi za Glinu i Hrvatsku Kostajnicu, a 15 objekata poplavljeno je u naseljima Matijevići, Kuljani, Unčani i Zamlača", naveo je juče Arbutina.

Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško", pored dodjele opreme za ribolov, održao je i predavanje o pravilnoj ishrani u sprečavanju nastanka hroničnih nezaraznih bolesti, predavanje o antropozoonozi, dodijelio sredstva pčelarima sa područja Dvora na Uni i tako dalje.

Mario Crnković, predsjednik Udruženja "Green Team" iz Novog Grada i aktivista protiv odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, kazao je za "Nezavisne novine" da je ovo poražavajuće.

"Ne znam šta je više od ovoga poražavajuće, to što dijele opremu za ribolov u mjestu gdje 20 godina insistiraju na skladištenju radioaktivnog otpada iz 'Krškog', kao i drugih opasnih otpada iz čitave Hrvatske, ili to što to rade u vremenu poplava koje su zahvatile čitavu Krajinu, a samim tim i Sisačko-moslovačku županiju u Hrvatskoj. Dok su Dvor i Krajina u strahu da nam se ne ponovi 2014. godina, oni se još rugaju doniranjem štapova za ribolov. Nek im je na obraz, proći će i ova poplava, ali vaš radioaktivni otpad uz Unu neće", naglasio je Crnković.

Dodao je da su ovakve stvari plod nepoštovanja i bezobrazluka, koji odaje utisak ruganja svima koji su osjetili posljedice poplava.

"Žao mi je što oni koji žele da slome otpor građana ne biraju način ni sredstva da ostvare svoje ciljeve, ali to je nešto što će nam dati snagu više jer nam još jednom pokazuje protiv koga i protiv čega se borimo", zaključio je Crnković.