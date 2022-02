Fond zdravstva namjerava da izmijeni pravila: Trudnicama kraći put do bolovanja

BANJALUKA - Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) RS namjerava da pojednostavi propisivanje trudničkog bolovanja, kao i oboljelih od infektivnih bolesti te nepokretnih lica na način da ne moraju svaki mjesec dolaziti na komisiju za ocjenu privremene nesposobnosti za rad.

"Pored unapređenja kontrole bolovanja, jedan od ciljeva izmjena Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad je i da nekim kategorijama pojednostavimo proceduru propisivanja bolovanja, poput trudnica, osiguranika koji boluju od infektivnih bolesti, nepokretnih lica i slično da ne bi morali svaki mjesec dolaziti na komisiju za ocjenu privremene nesposobnosti za rad", rekli su "Glasu Srpske" u Fondu zdravstva.

Naglašavaju da je riječ o radnoj verziji pravilnika, a o navedenim izmjenama konsultovani su i upoznati predstavnici poslodavaca, kao i sindikata. Predstavnici radnika ističu da je i ranije trebalo urediti procedure za trudnice koje su na bolovanju i druge radnike koji zbog određenih bolesti odsustvuju sa posla.

"Vrijeme u kojem živimo je jako stresno za sve građane, a posebno za veliki broj žena koje su trudne i koje u najvećem broju slučajeva moraju mirovati i time ne mogu ići na posao. U tim slučajevima trudnicama je naporno svaki mjesec ići na komisiju da bi produžile bolovanje. Često na komisiju šalju i članove svoje porodice. Sve je to komplikovano i potrebno je to urediti na bolji način", navela je predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić i dodala da se procedure administrativno mogu pojednostaviti.

Najave izmjena Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad pozdravljaju i poslodavci.

"Fond zdravstvenog osiguranja na ovaj način pojednostaviće sistem i napraviti rez po pitanju brojnih zloupotreba, kada je riječ o bolovanjima. To će nam pomoći da se borimo sa manje papira. To je svakako pomoć i trudnicima, ali i doktorima, jer se sve može u jednom birokratskom procesu završiti", naveo je predsjednik Unije udruženja poslodavca RS Saša Trivić.

Iz Organizacije amputiraca UDAS poručuju da su već duže vrijeme insistirali na izmjenama pomenutog pravilnika.

"Potrebno je da imamo što jednostavniji pristup uslugama. Nema potrebe da svaki mjesec dokazujemo nešto što je medicinski dokazano i za što imamo trajno rješenje. Sa tim smanjujemo i gužve i troškove, ali i potrebu da sada, u vrijeme ove pandemije, ljudi odlaze na komisije", naglasio je predsjednik UDAS-a Željko Volaš.

Fond zdravstva je i prije dvije godine, takođe, izmijenio ovaj pravilnik da bi omogućili da roditelji djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju imaju pravo na bolovanje u trajanju bolničkog liječenja djeteta. Roditelji takođe imaju pravo i na privremenu nesposobnost za rad za njegu užeg člana porodice i to 15 dana ako se radi o djeci do 15 godina starosti, odnosno sedam dana za starijeg člana uže porodice, kao i do četiri mjeseca, ako je u pitanju teško zdravstveno stanje djeteta do 18 godina.

Brojevi i uzroci

Prema podacima FZO RS, lani je u prosjeku svakog mjeseca bilo oko 21.500 slučajeva bolovanja.

"Do 30 dana u prosjeku je mjesečno bilo 15.400, a iznad 30 dana oko 6.100 slučajeva bolovanja. Jedan slučaj ne znači i jedan radnik. Primjera radi, ako jedan radnik dva puta u toku mjeseca bude na bolovanju, on se vodi kao dva slučaja", naveli su u Fondu zdravstva.

Najčešći uzroci bolovanja su bolesti mišićno-koštanog sistema, tumori, problemi u trudnoći, bolesti sistema krvotoka te povrede, izolacija, njega oboljelog člana porodice, zatim profesionalne bolesti ili povrede na radu. Sa pojavom virusa korona izolacija se je postala jedan od najčešćih uzroka bolovanja.

