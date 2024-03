Fondacija "Srpska kuća": Nezapamćen pritisak na humanitarni rad, nastavljamo dalje još jače

Kako je saopštila osnivač i predsjednik Upravnog odbora "Srpske kuća", Gorica Dodik, računi Fondacije u domaćim bankama ugašeni su usljed nezapamćenih pritisaka SAD-a i ovim, do sada nezapamćenim udarom na humanitarni rad, na budućnost djece i porodica širom Republike Srpske, a posebno - na one koji prepoznaju, žele i vrijedno rade na tome da pomognu što većem broju porodica u Republici Srpskoj. Ovakav potez je ništa manje nego odraz običnog kukavičluka, koji nas neće uplašiti, već naprotiv - dodatno motivisati i ojačati da naše aktivnosti nastavimo i da pomognemo što većem broju porodica, a kako bi naša djeca imala sigurnu budućnost.

Ovakav pritisak i napad na jednu humanitarnu organizaciju, ma ko je vodio, čin je neljudskosti i agresije, pogotovo kada uzmemo u obzir ogromne rezultate koje je Fondacija kroz svoj projekat "Srpska kuća - naš zalog za budućnost" uradila za samo dvije godine postojanja, uz pomoć humanih ljudi i cijele zajednice - tri izgrađene i kompletno opremljene kuće za višečlane, socijalno ugrožene porodice, dok su dvije kuće trenutno u izgradnji. Plemenit cilj Gorice Dodik nije i nikada neće biti predmet bilo kakvih političkih konotacija, dok su i njene lične sankcije, zbog vjerovali ili ne, "podrške njenom ocu", samo nastavak napada na Republiku Srpsku i sve njene građane.

"Kad pomislim da nas ništa ne može iznenaditi, SAD-u i Marfiju smeta čak i humanitarni rad, i to samo zato što sam ja, svojim imenom i prezimenom, ponosno, dio jedne priče koja je već obezbijedila kuće za tri porodice, dok su za dvije porodice trenutno u izgradnji. Njima smeta apsolutno sve što podrazumijeva prezime Dodik, bez obzira na to o čemu se radi - bez dokaza, opravdanih razloga ili bilo čega smislenog. Fondacija Srpska kuća okuplja sjajne ljude koji svakodnevno rade na brojnim projektima kako bi što više porodica, u što kraćem vremenskom periodu, uselilo u svoje nove domove. Uz puno razumijevanje za probleme u kojima su se našle banke iz Republike Srpske i to samo zato što je neko odlučio da prijeti, zahtjeva i insistira - ovo je dokaz šta pokušavaju da urade i daneće prezati od bilo čega. Sva neutrošena sredstva sa računa smo vratili donatorima, kojima se i ovom prilikom od srca zahvaljujem na podršci. Nastavljamo dalje, još ponosnije i prkosnije i borićemo se sa svim preprekama koje su pred nama i naći ćemo način da pomažemo onima kojima je pomoć potrebna i nastavićemo da se radujemo svim osmjesima i zdravim porodicama koje su budućnost Republike Srpske", kaže Gorica Dodik,osnivač Fondacije "Srpska kuća".

Uz projekte izgradnje kuća, Fondacija je ostavila trag u Banjaluci i Laktašima i kroz druge aktivnosti, u kojima smo pokazali da se borimo i zalažemo i za pronatalitetnu politiku, zdrav i perspektivan život naše djece, njihovu sigurnost, poštovanje njihovih prava i sloboda, očuvanje porodice, kao i podizanje svijesti o važnosti humanitarnog rada.

Ponosno poručujemo da nas ništa neće spriječiti da nastavimo putem kojim smo krenuli, što zbog obećanja koje smo dali porodicama širom Republike Srpske, što zbog činjenice da humanitarni rad ne može sankcionisati baš niko. Razumijemo da su oni koji su nas sankcionisali i koji nas neprestano pritišću navikli da ruše. Mi smo ipak navikli da gradimo. I zbog toga ćemo se boriti da misija i vizija "Srpske kuće" nastavi da raste, još više.

