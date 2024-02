Forum za bezbjednost: "U privatne hrvatske šume ulaze kao u djedovinu"

DOBOJ - Predsjednici mjesnih zajednica bili su najglasniji na sjednici dobojskog Foruma za bezbjednost građana, na kojoj su se nadležnima požalili na probleme koji tište njihove mještane.

"Volio bih da to bude malo češće, makar u tri mjeseca jedan ovakav sastanak. Mislim da ima malo efekta, ljudi ovdje čuju i kažu ono što žele da se čuje. Oni koji su nadležni nešto moraju preduzeti po tom pitanju. Ono što nismo danas čuli, a trebalo je da bude tačka dnevnog reda, je ekocid vezano za dva kamenoloma u mjesnim zajednicama Kostajnica i Grapska. Nažalost, svjesno ili nesvjesno, ljudi nisu htjeli da se dotaknu toga, ali mislim da je to ekocid i da su stanovnici, što povratnici, što građani srpske nacionalnosti, ugroženi s ova dva rudnika koji djeluju na području Kostajnice i Grapske", rekao je Amir Hurtić, predsjednik MZ Grapska.

Sasvim druge nedaće brinu mještane pet hrvatskih povratničkih sela, u kojima od nekadašnjih 4.100 sada živi 109 stanovnika, čije šume uporno pustoše, a njihove oranice pretvaraju u deponije.

"Kod nas je posebno, to je povratničko selo i onda samo tu filaju, filaju, što nije u redu. Bespravna sječa šume je ustaljena praksa, to nije ništa novo, to je stvar koja se svaki dan sve više širi i ima sve više tih koji sijeku. Otac ima 25-30 godina, sin ide s njim od pet-šest godina, i automatski on njega usmjerava u tu šemu. Oni idu gore kao u svoje. Ja jednog pitam: 'Šta kažeš djetetu od 10-11 godina kad ideš gore u šumu sjeći?'. Kaže: 'Idemo u djedovinu'. E, to je njihovo objašnjenje, znači djedovina su hrvatske šume, privatne šume", kazao je Jozo Tipurić, predsjednik MZ Foča.

Za stanje bezbjednosti najodgovornija je Policijska uprava Doboj, kaže Slobodan Radinković, načelnik PU, ali brojna problematika koju su iznosili predsjednici MZ-ova nije u direktnoj nadležnosti policije.

"Bilo to iz naše nadležnosti ili ne, mi na svaku prijavu izlazimo na lice mjesta, utvrđujemo da li je nešto iz naše nadležnosti ili nije. Ako nije, mi obavijestimo nadležni organ. Rekli smo predstavnicima mjesnih zajednica da prenesu i građanima da nam uvijek prijave sve događaje za koje misle da su u suprotnosti sa zakonom ili nekim propisima, i da nam to podnesu pravovremeno, kako bismo mi mogli odreagovati odmah", izjavio je Radinković.

"Smatram da smo mi kao predsjednici mjesnih zajednica najodgovorniji u pomaganju policijskim službenicima koji svoj posao rade profesionalno", poručio je u svom maniru Vojo Jovanović, predsjednik MZ Kožuhe.

