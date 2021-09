Frizerima za pse pune ruke posla

GRADIŠKA, BANALUKA - Redovna higijena kućnih ljubimaca pola je zdravlja, baš kao i kod ljudi, a da su toga svjesni i njihovi vlasnici, potvrđuju frizeri za pse koji imaju pune ruke posla, pogotovo u ljetnom periodu.

Grumeri, kako se nazivaju svojevrsni stilisti za kućnog ljubimca, sve je popularnije zanimanje u Srpskoj zbog činjenice da mnogi žele da njihov najbolji prijatelj izgleda zdravo i savršeno i za to ne žale novac.

To potvrđuje i vlasnica salona “Beni & Frineds” iz Gradiške Jasminka Sredojević, koja za “Glas Srpske” kaže da je interesovanje za uljepšavanje pasa u porastu. Kako kaže, posljednjih godina postalo je trend imati kućnog ljubimca pa se ukazala potreba i za otvaranjem salona za njihovo uljepšavanje. Kako objašnjava Sredojevićeva, manji psi poput bišona i maltezera su pogodni za držanje u stanovima, nemaju neugodan miris, ali im je dlaka zahtjevna pa se mora redovno održavati.

"Najbolje je da se pas od malih nogu dovodi u salon, da se navikne na ambijent i da ne povezuje to sa odlaskom kod veterinara, jer onda budu malo uplašeni", kazala je Sredojevićeva naglašavajući da su psi poput djece, neko ne podnosi fen, neko kupanje, ali se na kraju ipak prepuste.

Ovim poslom, kako objašnjava Sredojevićeva, ne može da se bavi neko ko to zaista ne voli, a potrebno je dosta strpljenja. Ističe da se u ljetnom periodu traži i termin više za njegu ljubimaca.

"Dolaskom ljudi iz dijaspore preko ljeta obim posla je povećan, jer to je kod njih popularno, a ovdje im je jeftinije. Za pse do deset kilograma poput bišona i maltezera potpuni paket košta od 35 do 40 KM", dodala je Sredojevićeva.

Problem na koji nailaze vlasnici ljubimaca u nekim lokalnim zajednicama u Srpskoj je nedostatak salona za uljepšavanje, pa tako mnogi moraju da putuju u druge gradove.

"Mještani Kozarske Dubice su vodili svoje pse u Banjaluku dok ja nisam otvorila salon u Gradišci, a takođe i ljudi iz Laktaša me redovno posjećuju", kazala je Sredojevićeva.

Banjalučanka Darija Paspalj, koja se odgajanjem pasa bavi godinama, objašnjava za “Glas” da se svaka pasmina ne šiša, ali da je u posljednje vrijeme sve više vlasnika žele da njihovi ljubimci izgledaju poput medvjedića.

"To se u svakom slučaju ne preporučuje, trebalo bi da se šišaju tačno po standardima predviđenim za njihovu rasu", kazala je Paspaljeva.

Kako ističe, potrebno je voditi računa o higijeni pasa i zbog njih samih, ali i zbog vlasnika.

"Kod nas još nema dovoljno svijesti o tome. Ljudi neće da šišaju i kupaju psa, pa kad se sav upetlja i bude u haotičnom stanju, onda traže našu pomoć", kazala je Paspaljeva dodajući da ih je bolje voditi svaki mjesec kod grumera, jer na taj način pas stiče naviku.

Veterinar iz Kozarske Dubice Danilo Barudžija kaže da je šišanje obavezno i da se to ne radi isključivo zbog uljepšavanja, nego zdravlja.

"Ako se pas ne šiša redovno, može da dođe do upala i bolesti prouzrokovane nehigijenom, a posebno su osjetljivi dijelovi oko očiju i ušiju", kazao je Barudžija.

Obuka

Grumeri moraju da prođu obuku da bi mogli da njeguju kućne ljubimce. Jasminka Sredojević objašnjava da je obuka slična onoj u frizerskim salonima.

"Prvo budeš pomoćni radnik i gledaš kako se to radi. Ljudi koji imaju uzgajivačnice pasa dovedu svoje pse, mi ih sredimo besplatno, tako učimo, a oni budu sređeni", kaže Sredojevićeva.

(Glas Srpske)