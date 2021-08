GO FAR Fondacija: "Koračaj za humanost" uskoro u Banjaluci

Radom na tri fronta, kroz fondove za mlade talente, javne kuhinje i pomoć djeci, GO FAR Fondacija iz Banjaluke nastala u okviru Infinity International Group pokušaće da opravda svoj slogan – "Zajedno možemo dalje“.

Zajedno smo kad jedni drugima pomažemo, a na pomoć se neće čekati – ta "trka" počinje onom pravom. Naime, na Color Fun Run trci koja će se 27. avgusta održati u okviru banjalučkog Run&More Weekend festivala, svi koji budu instalirali besplatnu mobilnu aplikaciju zapravo će biti humanitarci.

"Riječ je o GO FAR aplikaciji koja se može skinuti sa Gugla i koja će od ponedjeljka biti aktivna i dostupna. Tako će svi oni koji je budu imali šetnjom ili trčanjem učestvovati u prikupljanju sredstava koja će Fondaciji uplatiti kompanije članice Infinity grupacije. Slikovito rečeno, 'kupiće' svaki pređeni korak ili još preciznije za svaki kilometar preko naše fondacije biće donirano pola marke, a na taj način, zaista, svi možemo biti humanitarci“, objašnjava Mirjana Tepšić, direktorica GO FAR Fondacije.

Podrškom fondaciji nastavljamo našu već poznatu misiju i zato ćemo i ubuduće podržavati društveno odgovorne projekte i aktivnosti iz oblasti nauke, obrazovanja, kulture i sporta, poručuju iz Infinitija. Vjeruju da je Fondacija kruna svega onoga što su kroz dugogodišnje društveno odgovorno poslovanje postigle članice grupacije.

"Našoj zajednici ponajviše nedostaje udruživanje i usmjeravanje finansijskih i ljudskih resursa, s ciljem razvoja svijesti o različitim problemima naučne, obrazovne, socijalno-ekonomske, humanitarne i kulturološke prirode. U tom smislu su naše članice i dosad djelovale, a sve ono što smo na tom polju već uradili najbolji je zalog za budućnost", kaže Bojan Vujić, predsjednik Uprave Infinity IG.

Fondacija će svoje aktivnosti razgranati na tri glavna fonda, a sve sa istim ciljem – za što manje socijalno-ekonomskih različitosti stanovništva i što više humanosti.

"Kroz saradnju sa Fondom 'Milan Jelić', dio sredstava ćemo usmjeravati za pomoć mladim talentima, a cilj je da pomognemo onima koji ostanu 'ispod crte'. Drugi fond u dogovoru sa Crvenim krstom i Mozaikom prijateljstva biće namijenjen za javne kuhinje i podršku projektu za osnivanje prvog samoodrživog preduzeća. Kada je u pitanju fond za djecu, radićemo u tri pravca – sa domom 'Rada Vranješević' i organizacijama Nova generacija i SOS dječija sela", ističe Mirjana Tepšić.

Vjeruje da će "koračanjem za humanost" već ovog mjeseca GO FAR Fondacija najbolje zakoračiti u veliki i važan posao koji ih očekuje. Još više detalja o aktivnostima i planovima Fondacije pronađite na sajtu gofar.ba.