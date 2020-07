Gaf Turističke zajednice: Hercegovinu reklamirali slikom austrijskih vinograda

MOSTAR - U vrijeme najtežeg pada turizma u Hercegovini, koji je zbog epidemioloških mjera i nemogućnosti dolaska stranih turista oslonjen samo na domaće goste, Turistička zajednica HNK je bilbord plakatima uz puteve i objavama na društvenim mrežama Hercegovinu reklamirala slikom austrijskih vinograda, pod sloganom "Doživi Hercegovinu".

Ovaj potez mnogi su osudili i nazvali neodgovornim. Direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić za Klix.ba kaže kako se radi o greški koja se, kako priznaje nije smjela dogoditi a posebno u vrijeme kad je turizam na koljenima i kad je potrebno promovisati domaće ljepote.

Priznaje da je on odobrio sliku austrijskog vinograda misleći kako se radi o nekom detalju iz Hercegovine i kako je smatrao da se radi o zaista lijepoj slici, ali nije znao da je to fotografija za koju je kako i sam kaže utvrđeno zaista sa stranice turističke zajednice iz Beča.

"Mi smo u cilju promidžbe naših destinacija iznajmili bilborde, a pripremu je radila jedna agencija iz Međugorja, koja je to napravila. Nažalost greška se desila od čovjeka od kojeg se ne bi trebalo desiti, jer ima na hiljade slika vezanih za vinogradarstvo na našim prostorima", kaže Krešić za Klix.ba.

Tvrdi da je, čim je ustanovljeno kako se radi o fotografiji austrijskih vinograda a ne hercegovačkih, naložio uklanjanje bilbord plakata koji su postavljeni uz magistralne puteve po BiH, kao i sa društvenih mreža, a poslovanje sa agencijom s kojom niz godina sarađuje kako kaže sad je dovedeno u pitanje.

Posebno mu teško pada kako kaže to što svaki dan putujući iz Neuma u Mostar prolazi kraj spornog bilborda.

"Neki dan se pojavila ta informacija i utvrdili smo da je zaista fotografija sa turističke zajednice Beča. S osobom koja je to radili obavili smo razgovor, i ne znamo šta ćemo dalje. Pogotovo meni smeta, što je to agencija koja nam je radila promidžbeni materijal kad smo radili vinsku cestu i ima preko pet hiljada fotografija, a stavila je tuđu, ne mogu to oprostiti nikako", kaže Krešić.

Na oglašavanje je po njegovim riječima Turistička zajednica s ciljem promocije turizma u Hercegovini za 2020 godine izdvojila 20.000 KM i ovakvu grešku nije mogla ni zamisliti.

Fotografija iz Austrije

Predsjednik udruženja LINK Tomislav Majić smatra da je nedopustiv propust koji je napravljen u promocije Hercegovine sa austrijskim vinogradima, te da se odgovornost Turističke zajednice jednaka kao i onoga koji je grešku napravio, jer kako pojašnjava onaj ko je odobrio izradu bilborda trebao je znati gdje i kada je fotografija nastala.

"Ovo je nedopustiva greška za agenciju, posebno jer je iz Međugorja gdje ima vinograda sa fantastičnom pogledima i gdje su mogli napraviti jedinstvene fotografije, ali je neoprostiva greška i za Turističku zajednicu koja nije provjerila koji je vinograd u pitanju“, kaže Majić.

Politolog i društveni aktivist Husein Oručević smatra kako je ovo jedan u nizu pokazatelja nonšalancije i nemanja strategije, a prije svega u smislu trošenja novca i jasno definisanog plana.

"Ovo je pokazatelj da mi kao društvo stalno radimo nešto, ne znajući ni šta hoćemo. Prije objave promotivnog materijala agencija i Turistička zajednica HNK su morali proći niz susreta kako bi odabrali najbolju fotografiju u strateškom smislu onoga što se želi postići s njom. Izabrati agenciju ne znači da je naručitelj riješio sve, jer mora znati šta želi i agenciji dati jasne inpute, kao bi u ovom slučaju TZ HNK dobila na stol ono šta je izabrala", pojasnio je Oručević.

Ističe da ne zna kako je sve iskomunicirano, ali je po njegovim riječima više nego očito da se radi o nepoznavanja procesa kako se radi strategije i šta se očekuje kao rezultat.