Glamočak lovi četvrti mandat, lovci pucaju na novo ime

KOTOR VAROŠ - Nedeljko Glamočak, predsjednik Lovačkog udruženja "Uzlomac" Kotor Varoš, koji je na toj funkciji već tri mandata, ne isključuje da će biti kandidat i za četvrti, čemu se protivi dio članova, jer, kako ističu, konačno je došlo vrijeme da drugi čovjek dođe na čelo ovog udruženja.

U dopisu koji su nam poslali, a iza kojeg stoje lovci, navedeno je da se oni, pred izbornu sjednicu Skupštine Udruženja i biranje novog predsjednika, pitaju da li će i "četvrti, odnosno drugi nelegalni mandat pripasti Glamočaku".

"On se na mjestu predsjednika Lovačkog udruženja 'Uzlomac' nalazi više od 13 godina. Prema Statutu ovog udruženja, ista osoba može biti dva uzastopna mandata predsjednik, ali za Glamočaka to, izgleda, ne važi", navodi se u dopisu.

Dodaje se da je ovaj slučaj završio i na sudu, "jer je Glamočaka zbog protivzakonitog preuzimanja trećeg mandata tužio i stranački kolega".

Sa sadržajem ovog pisma, kako nam je rekao u telefonskom razgovoru, saglasan je kotorvaroški lovac Milan Vasiljević, koji smatra da je došlo vrijeme da Glamočak ode sa čela Udruženja.

"Vrlo je vjerovatno da će se on ponovo kandidovati za predsjednika. Mandat koji njemu sada teče je nelegalan, a to će biti slučaj i sa narednim, ako ponovo bude biran", rekao je Vasiljević za "Nezavisne". Dodaje da bi stanje u Lovačkom udruženju "Uzlomac" trebalo da bude bolje nego što je to sada slučaj.

"Sve je to pomalo raspušteno, nema reda, ima krivolova", naveo je Vasiljević.

Drugi lovac, čije ime je poznato redakciji "Nezavisnih", a koji nas je zamolio da ga ne imenujemo, takođe tvrdi da bi Glamočak trebalo da ode sa čela ovog udruženja.

"Tvrdim da on maksimalno može biti predsjednik dva uzastopna mandata, odnosno osam godina, a taj period je davno istekao", ističe ovaj lovac.

Kako dodaje, "većina pravih lovaca je ogorčena" zbog toga što bi Glamočak mogao ponovo biti biran za kotorvaroškog lovačkog lidera.

"Smatram da kotorvaroškim lovcima treba novi, bolji lider. Svaki je od njega bolji", tvrdi naš sagovornik.

Glamočak, sa druge strane, ne spori da je predsjednik Lovačkog udruženja "Uzlomac" Kotor Varoš tri mandata, odnosno, kako on tvrdi, 12 godina.

"Međutim, Statut nije ograničio broj mandata predsjedniku. Oni (lovci) nisu relevantni da tumače Statut. Sada je izborna godina i znate da postoji kampanja u lovačkim, kao i u svim drugim izborima. Razmišljam o tome da li ću se kandidovati ponovo, ali opet će to zavisiti od stava lovaca. Ako me sekcije budu predlagale ponovo, ja ih neću iznevjeriti", kaže za "Nezavisne" Glamočak, inače visoki funkcioner SDS-a i poslanik u Narodnoj skupštini RS.

Međutim, Savo Minić, predsjednik Lovačkog saveza RS, poručuje da je Skupština Saveza, na njegov prijedlog, izmijenila Statut, na način da predsjednik Saveza tu funkciju može obavljati najviše dva mandata uzastopno.

"S tim u vezi, dali smo nalog i lovačkim udruženjima da svoje statute usklade sa Statutom Saveza, što je bila obaveza do septembra prošle godine. To podrazumijeva i da u lovačkim udruženjima predsjednici koji su to bili dva mandata uzastopno, po Statutu ne bi trebalo da budu birani u sljedeći mandat", jasan je Minić.