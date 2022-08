Globalno otopljenje na sceni, stiže toplija jesen, ali i zima

BNJALUKA - Ovo ljeto je jedno od najtoplijih u istoriji, a sudeći prema dugoročnim prognozama toplije vrijeme se očekuje na jesen, ali i u zimskom periodu, izjavio je Srni meteorolog Nebojša Kuštrinović.

Kuštrinović je rekao da je na sceni globalno otopljenje.

On je istakao da su požari dokaz neuobičajeno visoke temperature vazduha, što u biometeorološkom smislu nije dobro.

"Nakon juna, koji je bio najtopliji po stopi mjerenja, i u julu je zabilježena visoka temperatura vazduha. Dobar dio avgusta donosi vreline i toplotne udare, što se, naravno, odrazilo i na agrar", rekao je Kuštrinović.

Vikend i početak sljedeće sedmice donose, kako je rekao, osvježenje u vidu kiše i ugodnije vrijeme sa temperaturom vazduha ispod 30 stepeni, ali već polovinom sedmice opet stižu ljetne vrijednosti.

"Dugoročna prognoza za septembar kaže da se ljeto nastavlja. Biće tu povremeno kiše, ali srednja minimalna temperatura vazduha ostaje viša za stepen, dva u odnosu na višegodišnji prosjek", dodao je Kuštrinović.

On je naglasio da će padavina biti više u odnosu na prethodni period, ali ipak malo ispod prosjeka, kao i da se, prema najavama Evropskog centra za dugoročne prognoze, u nižim predjelima očekuje od 50 do 70 litara kiše, a u planinskim predjelima od 70 do 100 litara kiše po metru kvadratnom.

Kuštrinović je rekao da se toplije vrijeme nastavlja i u oktobru, dok sezonske prognoze vremena najavljuju da i novembar i decembar donose sunčanije vremenske prilike od višegodišnjeg prosjeka.