Gnjatić: Vlada Srpske u potpunosti ispoštovala jedan od tri zahtjeva sindikata

BANJALUKA - Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić izjavio je da je Vlada Republike Srpske u potpunosti ispoštovala jedan od tri zahtjeva sindikata, a koji se odnosi na povećanje primanja za sve zaposlene u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u Srpskoj.

"To je ostvareno kroz promjene koeficijenata u smislu pet odsto dodatak na plate do 1.000 KM neto i plus tri odsto dodatak na plate veće od 1.000 KM neto", rekao je Gnjatić danas novinarima u Banjaluci nakon sjednice Republičkog odbora ovog sindikata.

On je rekao da će najniže plate u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske biti povećane za 46 KM, odnosno sedam odsto, dok će profesori u osnovnim školama dobiti dodatnih 56 KM što iznosi 4,5 odsto, profesori u srednjoj školi dobiti dodatnih 57 KM, dok će profesori na fakultetima dobiti između 100 do 108 KM.

Gnjatić je rekao da je drugi zahtjev sindikata koji se odnosi na ujednačavanje platnih koeficijenata u razradi, te da sindikat ima uvjeravanja da će u narednom, razumnom roku i taj problem biti riješen u skladu sa potpisanim memorandumom.

On je rekao da se treći zahtjev odnosi na posebno iskazivanje naknada za topli obrok i regres na postojeće stanje, ističući da Sindikat ostaje pri ovom zahtjevu i da očekuje da Vlada Republike Srpske i nadležni organi taj problem riješe.