Godinama se ne uspijevaju riješiti viška naoružanja

SARAJEVO, GLAMOČ - Ministarstvo odbrane (MO) BiH se već godinama ne uspijeva riješiti ogromnih količina viška naoružanja.

U pitanju su oružje i municija u skladištima Oružanih snaga (OS) BiH, a koji su proglašeni neperspektivnom vojnom imovinom preostalom nakon proteklog rata.

Prema dostupnim informacijama, kada su osnovani 2005. godine, MO BiH i OS BiH su od entitetskih ministarstava odbrane i tri nekadašnje vojske preuzele 38.000 tona municije, mina i eksploziva raznih kalibara, ali i gotovo 100.000 komada oružja raznih kalibara.

Koliko je naoružanja još ostalo za uništavanje pitanje je koje smo poslali MO BiH, ali nam odgovor do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nije stigao, tako da je ostalo nepoznato šta je još preostalo da se uradi u ovom procesu.

Zna se, međutim, da je bilo godina u kojima nije uništena nijedna puška. Recimo, OS BiH 2021. nisu uništile nijednu dugu cijev, dok je i količina uništene, odnosno demilitarizovane municije i minsko-eksplozivnih sredstava bila gotovo zanemariva u odnosu na ogromne viškove.

Novinarka Vedrana Kulaga Simić kaže da u BiH sve može da izazove sumnju, pa tako i ovo u vezi sa oružjem.

"Stiče se utisak da svako malo do nas stignu informacije da je uništeno 'toliko i toliko' nekog naoružanja. Mislim da bi nadležni trebalo da budu daleko otvoreniji prema javnosti kada su u pitanju brojne teme, među kojima je svakako i ova, jer to može, kako to mnogi tvrde, uticati na zdravlje ljudi u neposrednoj blizini mjesta gdje se ti poslovi završavaju", rekla je Kulaga Simićeva za "Nezavisne novine".

Zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović rekao je da je rješavanje viškova definisano odlukom Predsjedništva, i to prvo prodajom, drugo donacijom i treće uništavanjem onoga što se utvrdi da je neispravno ili nestabilno.

Komentarišući to što se mještani Glamoča žale na buku prilikom uništavanja naoružanja, Goganović je naveo da bi Ministarstvo odbrane trebalo sistemski da radi na trajnom rješavanju problema vojnog poligona kod Glamoča tako da se viškovi municije i minsko-eksplozivnih sredstava ne uništavaju, već da se prodaju prije nego što postanu nestabilni.

"Prodajom ne bismo dolazili u situaciju da municiju uništavamo i ovaj problem bio bi riješen na zadovoljstvo svih, prvenstveno građana koji žive na tom prostoru", rekao je Goganović za Srnu.

On predlaže da se dodatna sredstva, od prodaje, ulože u poboljšanje života ljudi na tom području, koji su u proteklom periodu bili indirektno izloženi opasnosti i neugodnostima u smislu buke nastale od eksplozija u tom području. Goganović je napomenuo da za ovu inicijativu očekuje podršku i ministra Zukana Heleza.

"U važećoj Odluci o veličini i strukturi lokacija Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, koja je odobrena od Predsjedništva BiH, vojni poligon kod Glamoča zbog svojih karakteristika, a u skladu sa internim procjenama u Ministarstvu, služi za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava duži niz godina", napomenuo je Goganović.

Predsjednik Skupštine Udruženja građana "Pribelja" iz Glamoča Strahilo Subašić rekao je Srni da se čuju jake detonacije, zemlja se trese i putna komunikacija bude zaustavljena kada se uništavaju minsko-eksplozivna sredstva na poligonu "Barbara" u ovoj lokalnoj zajednici.

"Moja kuća se nalazi nedaleko od poligona gdje se uništavaju minsko-eksplozivna sredstva u mjestu Pribelja u Glamoču. Tad se čuju jake detonacije, zemlja se trese i putna komunikacija bude potpuno zaustavljena", naveo je Subašić za Srnu.

Krajem prošle godine iz OS BiH su rekli da oni raspolažu sa 3.800 tona stabilne municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MES), koji mogu biti i predmet prodaje.

