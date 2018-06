Godišnje na liječenju oko 2.000 narkomana

SARAJEVO - U Federaciji BiH (FBiH) godišnje se u prosjeku od narkotika liječi oko 2.000 ljudi, podaci su Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Prema posljednjim anketama, 2016. godine su se u FBiH 1.823 zavisnika nalazila na odvikavanju od raznih droga.

"Taj broj uglavnom je isti svake godine i nije se znatno mijenjao. Uglavnom je to brojka od 1.500 do 1.800 zavisnika godišnje, prosječne starosti od 35 do 39 godina", saopštili su iz Zavoda.

Najviše zavisnika registrovano je u Zenici i Sarajevu i uglavnom su to muškarci prosječne starosti od 34 godine, prenosi "Dnevni avaz".

Prema analizama, najčešće do zavisnosti dolazi kod mladih iz znatiženje i radoznalosti, a skoro svi su počeli da koriste drogu iz zabave, pod uticajem vršnjaka, a zatim postaju zavisnici.

Najčešće ih otkriju članovi porodice ili blisku prijatelji.

Posebno je alarmantno što se dosta liječenih zavisnika, nakon provedenog tretmana, vrati drogama nakon liječenja, a zatim ponovo dolaze u Zavod kako bi se liječili.