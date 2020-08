Godišnjica smrti Željka Kopanje: Četiri godine bez borca za pravdu i pomirenje

BANJALUKA - Uvijek je bio spreman da nas podrži. Da nam pomogne i bude oslonac. Da nas sasluša i usmjeri. Bio nam je istovremeno i prijatelj i saradnik. Njegov odlazak doživjeli smo kao nenadoknadiv gubitak. Ostala je praznina. I dužnost da nastavimo njegovu misiju - put pravde i pomirenja u BiH.

Preranom i iznenadnom smrću Željka Kopanje, koji je preminuo u 62. godini, prije četiri godine, 8. avgusta 2016, BiH i region ostali su bez legende istraživačkog novinarstva oštrog pera i uvijek spremnog da se riječima bori za istinu.

Kada je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske prestalo da kuca srce direktora i osnivača "Nezavisnih novina" i većinskog vlasnika "Glasa Srpske" ostala je bol članovima njegove porodice, prijateljima, saradnicima, kompletnoj medijskoj sceni...

Ispreplitali su se tuga i pitanje - kako dalje. Pitala se kompletna javna scena da li će i kako "Nezavisne", "Glas Srpske" i Nes radio ploviti bez kormilara. Radnici u te tri redakcije nisu imali lak zadatak, ali su znali cilj, a to je nastaviti Kopanjinu borbu za bolju budućnost svih građana BiH.

Danas, četiri godine kasnije, iskusni timovi koji su iza njega ostali postižu rezultate na koje bi bio ponosan. "Nezavisne novine" su i dalje u vrhu medijske scene u BiH i regionu, a naš portal iz dana u dan bilježi sve veću posjećenost.

Tako je portal www.nezavisne.com u julu ostvario posjetu više od 2,2 miliona korisnika, te je zabilježeno više od 31 milion otvaranja stranica. "Nezavisne novine" nastavljaju trend rasta.

"Činjenica je da i nakon četiri godine kako nas je Željko Kopanja napustio mi i dalje postojimo i rastemo. Ne vidim bolji način da mu zahvalimo i da se odužimo osim da i dalje budemo dosljedni, objektivni i informativni, te da trajemo uprkos tome što su nam mnogi prognozirali brzi kraj", rekla je Sandra Gojković Arbutina, glavni i odgovorni urednik "Nezavisnih novina".

Kako od svojih početaka, tako i danas, "Nezavisne novine" se drže profesionalnog odnosa prema javnosti. Kopanja je to davno trasirao kao jedini mogući način za opstanak.

Urednici i novinari u našem timu, sastavljenom od energičnih i uglavnom mladih, ali iskusnih ljudi, opredijeljeni su za pošten pristup svakoj temi. Jer ugled nema cijenu, a istina je najbolje oružje.

Podsjetimo, zbog nepodilaženja političkim uticajima Kopanja je u godinama poslije rata počeo da dobija prijetnje smrću, a 22. oktobra 1999. godine došlo je do atentata, kada mu je pod automobil postavljen eksploziv, te je ostao bez obje noge.

Nije nakon toga odustao... Kopanja je bio osnivač i pokretač niza manifestacija od regionalnog značaja, ali i neformalnih druženja s ciljem promovisanja dijaloga i poboljšanja međunacionalnih odnosa u BiH.

Dobitnik je brojnih nagrada za novinarstvo. Ostaće zauvijek upamćen kao borac za medijske slobode i objektivno informisanje. Pamtiće ga kao čovjeka čija je riječ bila oštra, ali pravična. I poštovana.

Riječ urednika

Zašto "Nezavisne"?

Iz najmanje dva razloga. Prvi, čitaoci su se zasitili strogo dozirane informacije koju im prezentuju državni mediji. Drugi, sami novinari okupljeni oko projekta "Nezavisnih", a takvih će biti sve više, zaželjeli su se novinarstva. Naš cilj je da radimo po profesionalnim uzusima profesije i bićemo zavisni samo od čitalaca i, naravno, količine našeg novinarskog znanja. Novinari u "Nezavisnim" ne pripadaju ljudima istih ideoloških stavova, ali će zato kroz saglasje svojih političkih pogleda dati "Nezavisnima" aromu i boju istinske nezavisnosti. Da li je to mogućno u zemlji u kojoj se još od 1929. oktroiše i ograničava mišljenje. Naravno da je mogućno, jer onaj ko jednom zagrize slobodu, taj zalogaj ne napušta.

Za šta će se boriti "Nezavisne"?

Za državu Republiku Srpsku u kojoj će svi njeni građani, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, biti pred zakonom jednaki građani. Naravno da "Nezavisnim" nije strano srpstvo, ali srpstvo u onom obliku i ideji koju su ispovijedali najbolji Srbi. Strpljivo, racionalno, radno i domaćinsko. Jer, mi jesmo rodoljubi saglasni s idejom organskog ustrojstva svijeta: ne svima jednako, nego svakome svoje.

"Nezavisne" će ispovijedati one ideje, a one mogu biti i različite, koje će od Republike Srpske učiniti otvorenu državu, otvorenu za saradnju sa svim zemljama svijeta, otvorenu za inostrani kapital i inostrano tržište. "Nezavisne" će voljeti, a ne mrziti. One će spajati, a ne razdvajati. Naše cjepanice nikada nećemo baciti pod kotao tuđe nesreće. Evropejci smo i nećemo se stidjeti svoga pogleda na svijet. Isto tako smo i Balkanci i zašto bismo se i toga stidjeli.

Ono što smo sebi postavili za cilj nećemo moći bez vas, poštovani čitaoci. Vi ćete biti naša mjera, mjera naše demokratičnosti i našeg poštenja i pameti. Nije patetično i ovdje reći da mi postojimo radi vas, a bilo bi neozbiljno i neukusno da kažemo i radi nas.

Srećne vam nove godine i srećne vam "Nezavisne novine"!

S poštovanjem, Željko Kopanja

(Kolumna Željka Kopanje objavljena u prvom broju "Nezavisnih novina" 27. decembra 1995. godine)