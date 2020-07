Golić: U okviru "Energetske efikasnosti" biće utopljeno oko 40 javnih objekata

BANJALUKA - Ministar za prostorno uređenje, građevinarsto i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je u intervjuu Srni da ove godine počinje druga faza jednog od najznačajnijih projekata "Energetska efikasnost" u okviru koje će energetski biti utopljeno oko 40 javnih objekata u Srpskoj.

"U drugoj fazi, koja počinje ove godine i trajaće do 2023. godine, energetska obnova biće urađena na oko 40 javnih objekata u Srpskoj, a prioritet će imati one opštine i gradovi koji nisu bili obuhvaćeni u prvoj fazi projekta", rekla je Golićeva.

Ona očekuje da uskoro počnu radovi na energetskoj obnovi dvije osnovne škole u Banjaluci "Branko Ćopić" i "Jovan Jovanović Zmaj", dva vrtića "Naša djeca" i "Neven" i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

"U periodu kada je bilo ograničeno kretanje i kada su na snazi bile jače mjere zabrane, rađeni su energetski pregledi, sprovođene procedure javnih nabavki, odnosno rađeni poslovi koji su omogućili da se čim prije krene u građevinske radove", pojasnila je Golićeva.

Ona je podsjetila da su u prvoj fazi ovog projekta, koja je trajala od 2015. do 2019. godine u više od 20 opština i gradova u Srpskoj, obnovljena 33 javna objekta, za šta je izdvojeno oko 20 miliona KM.

Golićeva je napomenula da će Ministarstvo ostvariti sve ono što je planirano za ovu godinu, uprkos otežavajućim okolnostima, izazvanim epidemijom virusa korona.

"Ministarstvo je u najkritičnijim danima u toku pandemije virusa korona radilo manje-više u običajenom ritmu, te je većina projekata ili završena ili tek treba da počne", rekla je Golićeva.

Ona je navela da su u proteklom periodu vođene aktivnosti s ciljem uspostavljanja integrisanog sistema za elektronsko izdavanje građevinskih i drugih dozvola za izgradnju objekata u Republici Srpskoj, kao dio zajedničkih napora Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, republičkih organa, gradova Banjaluka i Gradiška, a u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou (LifE).

"Određene aktivnosti trebalo je da budu gotove do aprila, ali situacija sa pandemijom virusa korona uticala je na to da se one prolongiraju, te smo novonastalu situaciju iskoristili kako bi dodatno upoznali sve aktere uključene u proces izdavanja e-dozvola za gradnju sa njihovim obavezama, vodeći računa da svako od njih bude u potpunosti spreman da se krene u izdavanje ovih dozvola kada se za to stvore uslovi", rekla je Golićeva.

Ona je navela da je za uspostavljanje nesmetane funkcije sistema za onlajn izdavanje dozvola u postupku građenja neophodno obezbijediti određene tehničke preduslove.

"U svakodnevnom smo kontaktu sa Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u čijoj nadležnosti je uspostavljanje i operacionalizovanje svih potrebnih preduslova da se vrši masovna distribucija kvalifikovanih digitalnih sertifikata građanima i poslovnoj zajednici", rekla je Golićeva.

Ona je istakla da je, uprkos vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom, zajedno sa partnerima, Ministarstvo uspjelo finalizirati sve planirane aktivnosti, te dodala da je od presudnog značaja uspostavljanje konekcije sa Data centrom Vlade Srpske svih institucija u lancu, jer bez toga nema elektronske razmjene dokumenata.

Hrvatska nije obavještavala BiH o Trgovskoj gori

Golićeva je navela da je u proteklom periodu jedan od velikih izazova bilo i postupanje Hrvatske u vezi sa izgradnjom odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

"Hrvatska je, koristeći pandemiju, nastavila aktivnosti na pripremi izgradnje odlagališta na osporavanoj lokaciji, ne obavještavajući BiH kao pogođenu stranu, tako da smo održali i nekoliko video-sastanaka sa nadležnim institucijama na drugim nivoima vlasti, nastojeći da imamo spremne odgovore na sve izazove koji nas očekuju u sprečavanju izgradnje takvog objekta, praktično, u našem dvorištu", rekla je Golićeva.

Prema njenim riječima, uz redovne aktivnosti, koje se odnose na donošenje rješenja, dozvola i postupanje kao drugostepenog organa, Ministarstvo je za vrijeme trajanja pandemije virusa korona bilo posvećeno i aktivnostima koje su se odnosile na izradu zakona, podzakonskih akata, prostorno-planske dokumentacije.

Golićeva je podsjetila da su na nedavno okončanoj sjednici Narodne skupštine Srpske poslanici usvojili Prijedlog Zakona o zaštiti životne sredine i Prijedlog Zakona o upravljanju otpadom, te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova.

Ona je navela da je Ministarstvo pripremilo i Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode "Orjen" na području grada Trebinja, te navela da je u toku razmatranje primjedbi i komentara prikupljenih tokom javnog uvida, nakon čega se postupak prglašenja nastavlja.

U vrijeme korone društvo pokazalo zrelost

Kada je riječ o mjerama preduzetim u cilju sprečavanja širenja virusa korona u Srpskoj, Golićeva je rekla da je činjenica da je Vlada Srpske prva u regionu i u BiH reagovala na pojavu ovog virusa.

"Republika Srpska se od momenta pojave virusa korona u Kini pripremala za najgori scenario koji je podrazumijevao dolazak bolesti i u Srpsku. Vlada je već 10. marta donijela zaključak kojim je preduzela niz mjera i aktivnosti s ciljem daljeg sprečavanja širenja zarazne bolesti prouzrokovane ovim virusom", napomenula je Golićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo jer je posebna pažnja posvećena mjerama za pomoć privredi.

"Te mjere ocijenjene su među najboljim u regionu, ali Vlada neće stati na tome, nego će i u narednom periodu sa privrednicima tražiti rješenja koja će im olakšati poslovanje, s obzirom na to da se pandemija ne smiruje", rekla je Golićeva.

Ona je navela da je glavno opredjeljenje Vlade očuvanje svakog radnog mjesta, što je i potvrđeno uplatom poreza i doprinosa i zakonom zagarantovanih plata svim privrednim koji nisu otpuštali radnike.

"Uvjerena sam da je zbog toga za vrijeme trajanja ove krize u Srpskoj bilo najmanje otpuštenih radnika. Mislim da smo kao društvo pokazali zrelost i sposobnost da odgovorimo na najteže izazove", rekla je Golićeva.