Goraždanin tek završava osnovnu školu, a već osvaja svjetske nagrade (VIDEO)

GORAŽDE - Mladi Goraždanin, Ahmed Gušo za nekoliko dana će završiti osnovnu školu, a već uveliko osvaja nagrade za inovacije i to na svjetskim takmičenjima.

Nedavno je, i to samo mjesec dana nakon prve pobjede na Svjetskom takmičenju "Do Your Bit", sa novom inovacijom uzeo učešća na takmičenju u vještajčkoj inteligenciji i kodiranju "Codeavour" i osvojio treće mjesto.

Ahmed je ovaj put patentirao vjetrenjaču koja bi, ukoliko se upotrijebi, mogla biti vrlo korisna za okolinu.

"Ova inovacija koju sam osmislio ima velike koristi za okolinu i zajednicu. Moja vjetrenjača upozorava na jake vjetrove, a istovremeno proizvodi struju, te doprinosi smanjenju potrošnje i upotrebe fosilnih goriva.Vjetar je i dalje najveći izvor obnovljive energije u svijetu, a vjetrenjače su vrlo pristupačne, efikasne i nisu štetne za okoliš i zajednicu", kaže 15-godišnji inovator.

Za "Klix" je ispričao da je sve počelo zahvaljujući nastavniku Eminu Uzunoviću u OŠ "Fahrudin Fahro Baščelija" koju pohađa.

"Nastavnik mi je na sekciji 'Micro:bit' pružio znanje koje me je inspirisalo da učestvujem na oba takmičenja i gdje sam osvojio izvanredne rezultate. On mi je pred kraj prethodne školske godine predložio da učestvujem na takmičenju 'Do Your Bit', koje se ne održava kod nas, nego na globalnom nivou. Na ljetnom raspustu sam radio taj projekt i uspio osvojiti prvo mjesto na pomenutim takmičenju. Prošle godine to je bio Alarm senzora vatre, a ovaj put Alarm senzora vjetra. Što se škole tiče imam punu podršku direktorice, nastavnika Emina i čitave škole", kaže Ahmed.

Da je riječ o genijalnom dječaku potvrđuje činjenica da je na samom takmičenju učestvovalo više od 114.000 učesnika iz 750 škola iz cijelog svijeta, a svi su podijeljeni u tri kategorije, pa je konkurencija bila ogromna.

Međutim Ahmedu su ovakvi projekti veliki izazov, a u fokusu njegovog interesovanja su elektrotehnika i programiranje.

"Želim da pravim inovacije koje će biti od velike koristi za sve nas. Ali prvo trebam upisati srednju školu koja će biti vezana za programiranje, takođe, da završim fakultet. Uglavnom, moja velika želja je da radim nešto što je vezano za programiranje. Naravno da mi svi imamo dosta planova, pa tako i ja. Zanima me elektrotehnika, zato što je vezana za programiranje i informatiku", kaže Ahmed.

Njegove nagrade na takmičenjima dočekane su sa posebnim zadovoljstvom i ponosom, kod prosvjetnih radnika, ali i njegovih vršnjaka, dodaje "Klix".

"Ove moje pobjede inspirišu mlađe generacije da rade na projektima vezanim za programiranje 'Micro:bita', 'Arduina' i drugih mikroračunara. Naravno da ovi projekti mogu biti korisni za zajednicu. Npr. moj prvi projekt, koji detektuje i gasi požar, može da spriječi širenje požara u šumi gdje nije pristupačno. Imam dosta planova, ali jedan od njih je da završim naredni projekat, koji će biti jedan od najkompleksnijih projekata do sada i on je u fazi izrade", rekao je Ahmed.

I dok planira nove ideje, ovaj 15-godišnjak se raduje i novom periodu života u kojem ga očekuju novi izazovi.

"Da budem iskren, Goražde je mala sredina čiji sistem srednjeg obrazovanja dosta zavisi od trenutne potražnje za određenim deficitarnim profilima zanimanjima na tržištu i ne nudi se neki veliki izbor srednjih škola, ali opet, može se nakon završene četverogodišnje srednje tehničke škole ili gimnazije, upisati kvalitetan fakultet u Sarajevu, koje je relativno blizu. Naredni period za mene nosi velike izazove, matura, upis u srednju školu, jedna stepenica više u obrazovanju i životu. Jedva čekam", završava Ahmed.