Gorica Dodik, osnivač "Srpske kuće": Vrijedno radimo da izgradimo što više domova

Fondacija "Srpska kuća" nastala je iz želje da pojedinačne donacije, koje sam zajedno sa prijateljima i partnerima usmjeravala na razne adrese, objedinim i uradim mnogo više, kazala je Gorica Dodik, osnivač ove fondacije.

Kako kaže, sve je krenulo iz ideje i želje da se čestitim i vrijednim porodicama pruži konkretna pomoć da riješe egzistencijalno pitanje i tako otvore vrata kvalitetnijem životu, koji zaslužuju.

NN: Kako i kada je došlo do ideje za nastanak projekta/Fondacije "Srpska kuća"?

DODIK: Ideja i želja za pokretanjem projekta "Srpska kuća - naš zalog za budućnost", koji je, kada smo za samo godinu dana dostigli uspjeh vrijedan ponosa, prerastao u Fondaciju, stasavala u meni veoma dugo. Željela sam da pojedinačne donacije, koje sam zajedno sa prijateljima i partnerima usmjeravala na razne adrese, objedinim i uradim mnogo više - čestitim i vrijednim porodicama konkretno pomognem da riješe egzistencijalno pitanje i tako otvore vrata kvalitetnijem životu, koji zaslužuju. Dakle "Srpska kuća" je tu, mogu reći oduvijek, a formalno je počela sa radom početkom 2021. godine, dok je početkom 2023. godine zvanično stasala i Fondacija "Srpska kuća".

NN: Koliko je trebalo vremena da se od ideje dođe do realizacije i zvaničnog početka rada Fondacije?

DODIK: Od samog osnivanja do danas sve se dešavalo prilično brzo, spontano, uz veliku podršku, kako lokalnih zajednica i institucija, tako i preduzetnika, privrednih društava, pa sve do medija i pojedinaca. Priča koju nosi "Srpska kuća" brzo dolazi do svih onih ljudi velikog i otvorenog srca, jer se prepoznaje želja svih da pomognu i da porodicama otvore vrata boljeg i kvalitetnijeg života. Ne mogu da kažem da nije bilo izazovno i teško, ali sigurna sam da nas je istinska želja i vizija vodila kroz svaki korak - od osnivanja, do danas, kada sa tolikim uzbuđenjem čekamo premijeru TV serijala. I ne samo to, već i brojne projekte, aktivnosti i sve ono što svakodnevno radimo kako bismo pomogli što većem broju porodica u Republici Srpskoj.

NN: Koliko brojite članova, ko je sve pomogao i pomaže u radu Fondacije?

DODIK: Članstvo u Fondaciji formalno ima svega nekoliko ljudi, ali krug naših prijatelja, partnera i volontera je zaista veliki. Mnogo je ljudi uključeno u naše aktivnosti, posebno događaje i donatorske susrete, i svako od njih im doprinosi svojim pečatom. Naravno, tu su i donatori, i ima ih zaista u velikom broju, koji na mjesečnom nivou, a shodno razumnim mogućnostima, koje smo i postavili našim donatorskim karticama, pomažu rad i projekte Fondacije. Najveću zahvalnost u podršci, i nesebičnom davanju kreativnih i produkcijskih resursa, dugujemo ATV-u. Uz "Srpsku kuću" su od samog početka, kada su nam pomogli da javnost čuje za nas, onda kroz produkciju svih događaja i aktivnosti, donacijom kuće za porodicu u Nevesinju, a, naravno, kruna je TV serijal, nešto potpuno novo na regionalnom tržištu, ali i još jedna, velika prilika, da sve naše porodice, našu priču, ali i misiju i viziju, upozna što više ljudi.

NN: Kada je završena izgradnja prve kuće i koliko je do sada ukupno završeno kuća i u kojim gradovima Republike Srpske?

DODIK: Prva kuća za osmočlanu porodicu Tomić u Kosjerovu izgrađena je u septembru 2022. godine, a ubrzo je završena i druga kuća za sedmočlanu porodicu Gambelić iz Nevesinja, dok je u februaru prošle godine u ruke predat ključ sedmočlanoj porodici Babić u Trnu. Ukupno šesnaestoro djece je prvi put u životu dobilo svoju sobu i topli dom iz kojeg će biti lakše savladati odrastanje, a roditelji sigurnost i motivaciju za još zdraviju i složniju porodicu.

NN: Da li ste ostali u kontaktu sa porodicama koje su se uselile u svoje nove domove, kakve su bile njihove prve reakcije, emocije i doživljaji?

DODIK: Sa porodicama smo ostali u kontaktu, jer se iz te emocije i čiste želje da nekom pomognete, i čiste zahvalnosti druge strane, izrodilo prijateljstvo. Sreća koju svi osjećamo tokom procesa gradnje, upoznavanja i brojnih nezaboravnih zajedničkih trenutaka, a tek onda kada porodice zakorače u nove kuće, naročito djeca, neprocjenjiva je i teško je opisati riječima. Vrijedi to vidjeti i doživjeti, jer je to zaista poseban osjećaj.

NN: Da li je u planu izgradnja novih kuća i znate li u kojim dijelovima Srpske će biti realizovana gradnja?

DODIK: Za sada su u izgradnji tri kuće - za porodicu Savić u Jezeru, u Derventi za samohranog oca Gorana Kozarova i njegovu predivnu djecu, te u Novom Gradu za porodicu Vukić. Sve to ćete vidjeti u serijalu. Naravno, sa gradnjom ne stajemo - završavaju se formalnosti za kuću porodici Savić iz Banjaluke, a nekoliko opština nam je poslalo prijedloge porodica i svakodnevno vrijedno radimo na tome da obezbijedimo izgradnju kuća za što veći broj porodica širom Republike Srpske - jer naša djeca su budućnost našeg društva i naše Republike Srpske.

NN: Na koji način birate porodice kojima se grade kuće, koje uslove moraju ispunjavati?

DODIK: Porodice biramo u saradnji sa lokalnim zajednicama, prije svega lokalnim centrom za socijalni rad, koji nam predlaže porodice i dostavlja socio-anamnezu. Naši zahtjevi su da u porodici ima četvoro ili više djece do 18 godina, da je bar jedan roditelj zaposlen i ima sigurna mjesečna primanja i, naravno, da to bude zdrava porodica - bez nasilja, devijantnih i poročnih oblika ponašanja. Najvažnije nam je da porodica bude zdrava i čestita, primjer svima i dodatna nada i vjetar u leđa da njegujemo prave vrijednosti. Oni su stub našeg društva.

NN: Koje su bile najveće prepreke sa kojima ste se suočili kada ste krenuli sa ovim humanitarnim projektom i ko Vam je bio "vjetar u leđa" da ono što ste zamislili i ostvarite?

DODIK: Izazovno je u bilo čemu pronaći one koji istinski vjeruju u viziju, one koji svim srcem rade na svakom projektu i aktivnosti, one koji vam vjeruju i daju vam podršku – no, na ovom putu sreli smo mnogo divnih ljudi, čistog srca, kojima dobrota prema drugome pričinjava zadovoljstvo. Teško je nekada kada "ostatak", oni koji biraju da to ne budu, osuđuju i dovode u pitanje neke činjenice koje nisu i nikada neće biti dio ove priče. Tada se rastužimo, ali vrlo brzo uvidimo da je želja da idemo dalje i da pomognemo što veći broj porodica veća od svega. Vjetar u leđa su svi oni koji stoje uz nas, a mnogo ih je - od porodica, najužeg kruga prijatelja i poznanika, do institucija, velikih i malih firmi i kompanija, medija, do pojedinaca, kako iz javnog života, tako i onih koji nisu pod budnim okom medija i kamera. Srećna sam zbog toga što ta zajednička energija pobjeđuje i savladava sve prepreke i izazove, ali i jača "Srpsku kuću" iz dana u dan.

NN: Na koji način se finansira rad Fondacije i kako građani mogu da pomognu rad i izgradnju kuća?

DODIK: Rad Fondacije mogu da podrže svi koji žele i osjećaju potrebu da nam se pridruže. Donacije mogu uplatiti na naše račune, ali i odabrati neke od naših tzv. donatorskih kartica. Svi koji žele da budu dio ove plemenite priče mogu da nam se jave, a mogu i da nas prate na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, ali i prate sve naše aktivnosti i događaje. Uskoro ćemo predstaviti i internet prezentaciju naše fondacije. Ovom prilikom zahvaljujem, kako u lično ime, tako i u ime Fondacije, svima koji su do sada pomogli naš rad i projekte, a i onima koji će to tek učiniti.

NN: Koji su dalji planovi Fondacije "Srpska kuća"?

DODIK: Kao i do sada, naši strateški planovi ostaju usmjereni na izgradnju kuća i širenje naše plemenite priče. Tu su, naravno, i naše humanitarne aktivnosti, brojni projekti, ali i donatorski susreti - cijeli tim "Srpske kuće" vrijedno radi na planiranju i realizaciji svega što smo predvidjeli za ovu godinu, a prvenstveno - da dodatno osnažimo Fondaciju, komuniciramo naše vizije i ciljeve, ali i pomognemo što veći broj porodica. Naravno, intenzivno radimo na snimanju TV serijala, koji će poslije premijere svima najbolje odgovoriti na pitanje šta je "Srpska kuća". Ono što najviše želimo je da pomažemo i nesebično dajemo kroz mrežu onih koji nas podržavaju. I da našu misiju čuvamo i vodimo u nove uspjehe - zbog naše djece, naših predivnih porodica, naše Republike Srpske.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.