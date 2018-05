Gorivo opet poskupjelo, skaču cijene namirnica

Komentari: 3

Osjetices to kao i ja...a ti pises nebuloze...

Nenad

Cijene nafte nikad neće podati. Kad su pale cijene nafte balije i njihov priljepak savez za promjene su ludili od sreće ne toliko zbog cijene vec zbog misljenja da ce se srušiti Rusija. Rekao sam im odmah da je to kratkotrajno i da će cijene nafte rasti i da ce biti i vrlo skupa a u narednim godinama bice i vjestacka kriza za naftom. Balije i njihov priljepak da su mogli razapeli bi me, a ja rekoh ma ko vas šiša vidjeće to vi i sami.