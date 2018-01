Grabovac: Zvjerski me mučio, a sad mi nudi 5.000 KM da ga ne pominjem

BANJALUKA -Slavko Grabovac koji je 1992. godine preživio torturu i strijeljanje nakon zarobljavanja i odvođenja u zgradu Skupštine opštine Brod, kaže da mu je ratni pripadnik muslimansko-hrvatskih formacija u Brodu Nedžad Omerović, koji ga je zvjerski tukao i mučio kada je zarobljen, nedavno nudio 5.000 KM da na suđenju promijeni iskaz i da ga ne pominje.

Grabovac kaže da je sve ponude Omerovića odmah odbio i da nema tog novca za koji bi lagao i štitio siledžije i zločince.

"Omerović me pozvao u jedan motel. Otišao sam i on mi je odmah ponudio novac kako ga ne bih pominjao u sudskom procesu, iako me on nakon zarobljavanja mučio i iživljavao se na meni. Rekao je da je bio u zatvoru u Hrvatskoj i da bi trebalo da ga spasem da ne ide opet u zatvor", rekao je Grabovac.

Pripadnici muslimansko-hrvatskih formacija zarobili su Grabovca 30. marta 1992. godine na ulasku u Brod samo zato što je Srbin.

"Zarobili su me Blažan Kljajić i Ante Štuc zvani Britva. Zatvorili su me u zgradu Skupštine opštine u sobi 31. Njih dvojica su me udarali i mučili, a zatim su stigli Nedžad Omerović, Dedo Odobašić zvani Kvaka i Josip Čičak. Tukli su me četiri dana i četiri noći stolicama, čizmama, izbili su mi zube, iscrtavali slovo `U` po meni. Palili su me cigaretama i heftalicom mi probijali prste", ispričao je Grabovac.

On je u Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju dao izjavu u vezi sa mučenjem koje je preživio, piše "Glas Srpske".

"Pokrenut je postupak protiv Omerovića i ostalih i uskoro bi trebalo da dobijemo poziv za sudsko suočavanje", kaže Grabovac.

Tužilaštvo BiH istražuje ratne zločine počinjene 1992. godine nad Srbima na više lokacija na području Broda.