Grad Doboj nema novca za liječenje steriliteta

DOBOJ - Bračni parovi koji se bore sa sterilitetom ne mogu računati na podršku lokalne zajednice jer u budžetu grada Doboja nijedna marka nije predviđena za finansiranje postupka vantjelesne oplodnje, niti u ovom gradu postoji udruženje koje bi im pružilo savjetodavnu uslugu.

"U Gradskoj upravi određenim parovima nisu odgovorili ni na jedno pitanje, a ni na jedan zahtjev za bilo kakvu pomoć koju su tražili. U Zvorniku, u njihovom budžetu ima 30.000 KM odvojenih za te parove", kaže Branislava Dević, predsjednica dobojskog Aktiva žena SP-a, te dodaje da će uz pomoć tri odbornika te partije pokušati da u Skupštini izdejstvuju novac za pomoć parovima koji pokušavaju da postanu roditelji.

"Ako ništa, velika bi pomoć bila bar da se jednom paru plati put na vantjelesnu oplodnju. U Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, to su cifre od 4.000 do 5.000 evra, a to je jako puno s obzirom na naša primanja ovdje u Doboju", navela je Devićeva.

Osim finansijske, parovima bi dobro došla i pomoć stručnjaka, kaže Aleksandra Sofrenić, jedna od onih žena koje se bore za potomstvo, jer do odlaska na vantjelesnu oplodnju trebalo bi da se oslobode pritiska, stresa i da ne lutaju od klinike do klinike.

"U liječenju, pogotovo žena kada je u pitanju, izlaže se jakim hormonalnim terapijama. Osim toga, stres, koji utiče jako na ishod, iščekivanja, neuspjesi, sve je to što vas dovodi do emotivno slabije osobe jer svi se nadaju pozitivnom ishodu i svako ko odlazi na liječenje zna svoj cilj, da se ostvari kao roditelj", priča Sofrenićeva.

Ponekad vrlo mala stvar smeta da se dobije potomstvo, poručuje doktor Biljana Maksimović, a da bismo bili zdravi, moramo biti ispunjeni i ljubavlju i zahvalnošću jer su to dvije osnovne emocije koje čuvaju zdravlje.

"Žene koje idu kroz proces vantjelesne oplodnje su u posebnom iskušenju. Griješimo, recimo, kada mrzimo, kada smo zavidni, kada smo ljuti, bijesni, neraspoloženi, kada ne mislimo na sebe, kada jedemo pogrešno, spavamo, mrzovoljni smo. Kada se ne družimo, kada smo sebični, eto otprilike tako", kazala je dr Maksimović.

Tema bračne neplodnosti je veoma osjetljiva, rijetko se supružnici odlučuju da o tome javno razgovaraju, u šta smo se uvjerili na skupu koji je okupio uglavnom žene, dok su njihovi partneri izostali.