Grad pali narandžasti meteoalarm u pet regija BiH

BANJALUKA – Hidrometeorološki zavod RS saopštio je da će sutra u pet regija biti upaljen narandžasti meteolarm zbog grmljavinskih nepogoda.

Alarm će biti uplaljen u banjalučkoj, tuzlanskoj, livanjskoj, sarajevskoj i višegradskoj regiji.

Meteorolozi u banjalučkoj i višegradskoj regiji predviđaju jače pljuskove sa grmljavinom, ponegdje će biti i lokalnih nepogoda uz jače padavine, a moguća je i pojava grada.

U tuzlanskoj, sarajevskoj i livanjskoj regiji, prema prognozi meteorologa, očekuje se grmljavina, a postoje uslovi za pojavu grada.

Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 22 do 28 stepena.