Građani BiH masovno traže i kupuju toplomjere sa živom iako su zabranjeni

SARAJEVO - Iako je prodaja toplomjera sa živom zabranjena u apotekama u BiH, građani širom zemlje sve više ih traže i kupuju putem interneta, a mnogi su izgubili povjerenje u digitalne toplomjere jer nisu pouzdani

Iz javne ustanove Apoteke Sarajevo potvrdili su za Klix.ba kako već nekoliko godina ne prodaju toplomjere sa živom.

"Živa je zabranjena odlukom Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za sve mjerne instrumente u zdravstvu, pa tako i za toplomjer", kazali su iz Apoteka Sarajevo.

Građani zato toplomjere sa živom uglavnom pronalaze kod internet oglašivača i prodavača na društvenim mrežama.

Jedan od prodavača je za Klix.ba rekao kako njegovi kupci imaju veoma loša iskustva sa digitalnim toplomjerima zbog čega su izgubili povjerenje u njihovu tačnost.

"Digitalni tomplomjeri znaju u minuti pokazati tri različite temperature, što je veoma konfuzno za roditelje čije je dijete bolesno pa se moraju pitati da li mu dati lijek ili ne. Nije to jednostavno. Vjerujte mi, ljudi koji pronađu toplomjer sa živom, kao da su našli zlato ili dobili na bingu. Bukvalno tako i meni kažu", kaže internet prodavač koji nije želio otkrivati svoje ime.

Toplomjeri sa živom na internetu koštaju od šest, osam do deset maraka. Pomenuti prodavač predviđa kako oni neće biti dostupni još dugo.

"Možda budu na tržištu još dva mjeseca ili pola godine jer veliko je pitanje hoćemo li ih imati odakle nabavljati. Meni sad stižu iz Srbije, ali ne znam hoće li ih biti više uopće", ističe on.

On zatim dodaje kako svojim kupcima garantuje da su toplomjeri sa živom najtačniji te da nisu opasni u onolikoj mjeri koliko to tvrde oni koji su donijeli odluku o njihovoj zabrani.

"Ljudi su od pamtivijeka koristili ove tomplomjere i nisu se smatrali opasnima. Sad su odjednom postali opasni kad je neko napravio novi proizvod koji se mora prodavati. Tehnologija je napredovala i ona se mora prodavati, a ne nešto starinsko. Ali, ne smijemo zaboraviti koliko su te stare stvari dugotrajnije i tačnije", ističe prodavač toplomjera.

Toplomjeri sa živom zabranjeni su u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. Pored toplomjera, kako u evropskim zemljama, tako i u BiH, zabranjeno je i korištenje aparata za mjerenje pritiska sa živom.

Kako kažu stručnjaci za hemikalije, živa je teški metal sa toksičnim svojstvima. Živa se može osloboditi iz toplomjera i prilikom oslobađanja odlazi u zemlju, vodu, vazduh i akumulira se u organe živih organizama.

Kad se razbije toplomjer sa živom, ovaj metal se najčešće razlije u sitne kuglice koje kao da skakuću naokolo i dijele se na sve manje i sitnije. To je zbog toga što je živa na sobnoj temperaturi u tekućem stanju, a širi se i skuplja u odnosu na temperaturu.

Opasno je progutati živu, ali daleko opasnije je udahnuti živinu paru. Na sobnoj temperaturi živa isparava, i to bezbojni i bezmirisni plin.

Kada se udahne živin plin, on prolazi kroz alveole u plućima i ulazi u krvotok kojim se prenosi i zadržava u srednjem živčanom sistemu ili ostaje u eritrocitima. Stoga, upozoravaju medicinski stručnjaci, udisanjem živine pare mogu nastati teška oštećenja disajnog sistema koja dovode do nekontrolisanog bronhitisa i upale pluća. Oštećenje nervnog sistema živinom parom dovodi do nesanice, a potom gubljenja pamćenja i emotivne nestabilnosti.

Međutim, sudeći prema komentarima i potražnji na internetu, građani BiH ne odustaju od toplomjera sa živom i pored opasnosti koje mogu prouzrokovati.