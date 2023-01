Građani Srpske će i ove godine moći preuzeti elektronske knjižice

BANJALUKA - Oko 90 odsto osiguranika do sada je preuzelo svoju elektronsku karticu, odnosno oko 840.000 građana Srpske, a s obzirom na to da stara zdravstvena knjižica ide u prošlost, građani će novu, e-karticu, moći preuzeti i ove godine.

Potvrdili su ovo za "Nezavisne" iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS), te istakli da se ovaj broj ipak mijenja iz dana u dan, budući da osiguranici svakodnevno posjećuju poslovnice Fonda kako bi podigli svoje elektronske kartice.

"Od ove godine u zdravstvenim ustanovama će se koristiti isključivo elektronska kartica, ali to ne znači da osiguranici koji nisu preuzeli svoju e-karticu, ne mogu to da urade i u 2023. godini. Ovo je kontinuirani proces i elektronske kartice se mogu preuzimati i poslije Nove godine, ali je važno da građani učine to što prije, kako ne bi imali problema u slučaju da im zatreba zdravstvena zaštita, jer se stare zdravstvene knjižice više neće koristiti", rekli su iz Fonda.

Jedna Banjalučanka nam je kazala da nije podigla ovu knjižicu i da se bila zabrinula šta će biti ako je ne uspije preuzeti do kraja 2022. godine.

"Još nisam preuzela elektronsku knjižicu, no sad bar znam da ne moram žuriti i da ću je uspjeti preuzeti i u prvim danima 2023.", kazala je ova Banjalučanka.

Iz Fonda objašnjavaju da u slučaju da za osiguranika nije izrađena elektronska zdravstvena kartica ili u slučaju promjene ličnih podataka, te ako je kartica izgubljena, osiguranik podnosi zahtjev za izradu nove e-kartice i u FZO RS dobija potvrdu da čeka svoju elektronsku karticu.

"S tom potvrdom može da koristi zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama sve do momenta dok ne dobije svoju elektronsku karticu", navode iz Fonda.

Ova elektronska kartica služi da pacijent bude identifikovan u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu (IZIS), da se na osnovu nje ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica. Ona je ujedno i najveća zaštita sistema jer se samo uz pomoć nje može pristupiti podacima osiguranika.

Podsjećamo, prve elektronske zdravstvene kartice štampane su još 2020. godine i od tada je praktično počela podjela kartica. Međutim, zbog epidemije proces podjele kartica je bio nešto sporiji, ali u proteklih godinu dana, kako je epidemiološka situacija povoljnija, više puta smo pozivali osiguranike da na vrijeme, odnosno do kraja godine preuzmu svoje kartice.

Iz FZO RS napominju da osiguranici ove kartice ne plaćaju.

Dodaju da kartice koje su štampane od juna 2022. godine imaju rok važenja 10 godina, dok kartice koje su štampane ranije imaju rok važenja pet godina, jer je to period garantnog roka samog projekta.

"Međutim, budući da nema tehničkih prepreka, u slučaju da ne budu oštećene, da nije došlo do promjene ličnih podataka i slično, nema razloga da se i te kartice ne koriste i nakon roka važenja koji je na njima naveden, o čemu će pravovremeno biti donesena odluka", zaključuju iz Fonda.