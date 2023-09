Građani Srpske od 1. oktobra mogu zamijeniti ljekara bez objašnjenja

BANJALUKA - Građani Srpske koji žele da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa to mogu učiniti od 1. oktobra pa do kraja godine bez navođenja razloga za to.

Kako su rekli iz Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske, građani ukoliko iz bilo kojeg razloga žele da promijene izabranog doktora, najbolje bi bilo da to urade u ovom takozvanom redovnom periodu za promjenu ljekara jer je procedura mnogo jednostavnija.

"Naime, potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora, ovjeriti ih u Fondu, i pritom nije potrebno navoditi razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa, što je inače potrebno ako mijenjate doktora mimo ovog perioda", kažu iz Fonda.

Dodaju da bi građani koji se još nisu registrovali u tim porodične medicine trebalo to da urade u ovom periodu, do kraja godine.

"Inače, izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu, jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava za zdravstvenu zaštitu koju pružaju građanima", pojašnjavaju u Fondu.

Prema njihovim riječima, kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine, izuzev ako novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i prethodni ljekar te tada nije potrebno čekati narednu godinu.

"Doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima. Tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao na primer usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu", pojašnjavaju iz Fonda.

Ističu da građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, koje sa Fondom imaju potpisan ugovor.

Gordana Savin, pomoćnica direktora za medicinska pitanja u Domu zdravlja u Bijeljini, kazala je da malo koji pacijent ove zdravstvene ustanove promijeni ljekara te da se uglavnom radi o spajanju porodica kod jednog ljekara.

"Ima sporadičnih slučajeva gdje dođe do nekih neslaganja", rekla je Savinova.

Kako kaže Prnjavorčanka Jovana T., koja se nedavno preselila u Banjaluku zbog posla, odlučila je da promijeni porodičnog doktora iako je sa svojim porodičnim timom u rodnom gradu više nego zadovoljna.

"Upravo sam u fazi potrage za novim porodičnim ljekarom u Banjaluci jer, iako je Prnjavor blizu, ipak se izgubi čitav dan u putu, na pregledima, čekanju uputnica i slično. Srećom, koliko sam upoznata procedura preregistracije ne bi trebalo da bude komplikovana, a od kolega i prijatelja koji su već duže u Banjaluci dobila sam dosta informacija pa mislim da sam se 80 odsto odlučila za novog ljekara", kazala je ona.