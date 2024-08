Građani će se sljedeće sedmice "pržiti" na 42 stepena Celzijusa

BANJALUKA - Pred nama je još jedan toplotni talas ove godine, a bh. građani mogu očekivati da će se naredne sedmice pržiti na visokih 42 stepena Celzijusa.

Inače, iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske navode da je već počeo toplotni talas, te da se visoke temperature očekuju do 15. avgusta.

Tako će najtoplije biti od ponedjeljka do srijede, kada se očekuje od 34 do 40 stepeni Celzijusa.

"Visoke temperature možemo očekivati pogotovo od ponedjeljka, 12. avgusta. Temperature za vikend će ići od 33 do 38, a u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusa. Od ponedjeljka do srijede očekuje se vrhunac toplotnog talasa sa temperaturama od 34 do 40 stepeni, a u četvrtak od 30 do 37, u višim predjelima 27", navode iz RHMZ za "Nezavisne".

Prema njihovim navodima, u cijelom ovom periodu biće suvo i sunčano, a kratkotrajna i vrlo slaba kiša te pljuskovi sa grmljavinom su mogući samo ponegdje.

Zbog visokih temperatura vazduha, kako navode, i dužeg perioda bez padavina značajno je povećan rizik od požara na otvorenom.

"U Hercegovini će u narednom periodu duvati umjerena do jaka bura, što će dodatno pojačavati visok rizik za pojavu požara. Najviše temperature se očekuju na području Višegrada, Banjaluke te u Posavini", dodali su iz RHMZ.

Međutim, i dalje ne mogu prognozirati da li će ovo biti posljednji toplotni talas ove godine, jer rade prognoze samo za 10 dana unaprijed.

"Od 16. avgusta očekujemo blagi pad temperature, što označava kraj ovog toplotnog talasa", dodali su iz RHMZ.

Iz Republičke uprave civilne zaštite apelovali su na nadležne službe i građane u Srpskoj da ostanu odgovorni i koncentrisani na protivpožarne preventivne mjere i radnje kako bi, kao i prethodni, odgovorno dočekali i ispratili najavljeni toplotni talas u Republici Srpskoj.

Kako su istakli, tokom ovog vrelog ljeta sa malo padavina osjetno je povećan rizik od požara na otvorenom.

"Do sada su Republika Srpska, njene nadležne službe i građani imali disciplinu, sredstva i umijeća da se iznesu sa svakodnevnim manjim ili većim protivpožarnim izazovima širom Srpske", navode iz Uprave Civilne zaštite.

I meteorolog Nedim Sladić je objavio da nas u periodu od 10. do 18. avgusta očekuju vrlo visoke dnevne temperature vazduha uslovljene jačanjem termobaričkog grebena sa sjevera Afrike, a najviša odstupanja, kako navodi, u odnosu na referentni niz 1991-2020 su na Balkanskom poluostrvu (za pet do devet stepeni Celzijusa), prema dostupnim prognozama Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena.

"Jutarnje temperature zraka u narednom periodu biće većinom od 19 do 26, na jugu Hercegovine do 29, a dnevne od 35 do 40, na jugu i sjeveru Bosne i Hercegovine lokalno do 42°C", objavio je Sladić na društvenim mrežama.

Podsjećamo, izuzetno visoke temperature uzrokovale su da se ovih dana smanje vodostaji rijeka, pa Odjeljenje za hidrologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda već nekoliko dana nije u mogućnosti da mjeri vodostaj rijeke Bosne u Doboju zbog toga što je vodostaj opao ispod minimalne kote koju senzor automatske stanice može da mjeri.

Inače, imajući u vidu da izuzetno visoke temperature predstavljaju ozbiljnu prijetnju po zdravlje, potrebno je pridržavati se preporuka ljekara, te piti dovoljno tekućine i rashladiti tijelo. Takođe, savjetuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Osim toga, ne treba ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu, treba izbjegavati naporan fizički rad, ali i redovno koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja.

