Građani i dalje pale korov bez nadzora

DOBOJ - Apeli vatrogasaca nisu urodili plodom jer Dobojlije i dalje bez kontrole i nadzora pale korov, granje, travu nakon što od istih očiste svoje njive i često na taj način izazovu požare.

"Svake godine stalno upozoravamo, ali ne znam kako to ne dopire do našeg stanovništva. Nikako da to naše upozorenje urodi plodom pa da sljedeće godine bude manje tih požara. Da li ljudi još ne razmišljaju u tom pravcu pa da sami sebi kažu da moraju paziti. Mi uvijek upozoravamo: ako imate već neku veliku gomilu koju treba spaliti, možete se javiti nama i mi ćemo doći, dežuraćemo, objasnićemo na koji način da to spalite", poručio je sugrađanima Milenko Lazić, pripadnik Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj, zadužen za sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara.

On je dodao da svake godine najveći broj intervencija imaju upravo zbog požara na koje najviše upozoravaju, teško ih je gasiti jer posao otežava vjetar, a na teren se onda mora poslati više ljudi i tehnike, pogotovo ako se požar proširi na susjedne njive, šume ili objekte.

Na požare opominju i iz Policijske uprave Doboj.

"Mi smo u prošloj godini imali četiri smrtno stradala u požarima, 2021. smo imali pet smrtno stradalih, te po tri teže povrijeđena i po četiri lakše povrijeđena lica. Prošle godine smo u odnosu na 2021. imali povećanje broja požara, znači ukupno smo imali 87 evidentiranih požara, gdje smo tom prilikom izvršili 64 uviđaja", rekao je Slobodan Radinković, načelnik PU Doboj.

Postoje pravila kako se vrši spaljivanje na otvorenom, napominju dobojski vatrogasci.

"Pravilo je, znači, da se taj korov, trava, staro granje sakupe na jedno mjesto ili na više mjesta ako je veća količina, oko tog mjesta gdje se spaljuje očisti se oko pet-šest metara od trave da se ne može tim putem proširiti, kao i da se to ne spaljuje kad je jak vjetar", pojašnjava Milenko Lazić, dok nadležni ponovo apeluju.

"I ove godine apelujemo na građane da je preventiva najbolji način zaštite od požara. Vatrogasna jedinica Doboj raspolaže s 13 vozila i tu smo uvijek za građane. Imamo 30 zaposlenih vatrogasaca, a jedno vozilo u fazi je nabavke", kazao je Srđan Kovačević, zamjenik starješine Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj.