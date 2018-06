Građani i dalje traže "Pravdu za Davida"

BANJALUKA – Na Trgu Krajine u Banjaluci i danas su se okupili građani tražeći pravdu za nastradalog Davida Dragičevića.

Kao i svako prethodno veče okupljenima se prvo obratio otac nastradalog Davida, Davor Dragičević.

Obraćanje je počeo sa riječima, "Dragi moj Davide, dušo moja, Dragi naš Davide, dušo naša". Saučesništvo u ubistvu je teži zločin od ubistva, kazna za ovo krivično djelo je 45 godina zatvora", rekao je Dragičević.

On je ponovio da će 7.7. na Trgu pokazati svu svoju snagu i da će na miran i dostojanstven način doći do istine, te je dodao da posjeduje nove sinmke, koje će objaviti ukoliko se do oktobarskih izbora ne riješi ovaj slučaj, te da neće nikada pokleknuti.