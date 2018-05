Građani i večeras na Trgu Krajine traže "Pravdu za Davida"

Komentari: 6

Struka001

REvlax246, Zašto su tebi dosadili ljudi koji hoće da krivci za ubistvo budu privedeni pravdi i kažnjeni. Znaš li ti da se sutra, prekosutra ti ili Ivano možete naći na liniji udara tih nedodirljivih, i da te mogu ubiti bez ikakvih posljedica. To je za mene divlji zapad. A za vas institucije rješavaju po kratkom postupku. I to je vama u redu. Jadni ste jer ne može taj sistem potrajati. To mora stati. Ili se promijenite ili vas mijenjamo.