Građani na Trgu Krajine i dalje traže istinu i pravdu

Kao i svakog dana, tačno u 18 časova na Trgu Krajine u Banjaluci održano je još jedno okupljanje Pravda za Davida.

Okupljeni građani i dalje traže istinu i pravdu.

Davidov otac, Davor Dragičević je još jednom ponovio da je kazna za saučesništvo u ubistvu 45 godina zatvora.

Davor je dobio posebnu majicu, na kojoj je napisano TATA LAV, a oslikan je lav sa dredovima.

"Tata lav mora da čuva svoj čopor, svoju djecu. Dobro sam ja, nemojte brinuti za mene. Morate i vi svi biti dobro. Od vas mi dolazi snaga i hrabrost", rekao je okupljenima Davor Dragičević.

On je rekao da je obišao dunje i da ima finog ploda.

"Sine, tata sve zna. I duks je kod tate kući", kazao je Davor Dragičević.

On se javno zahvalio svim pripadnicima MUP-a i Tužilaštva.

"90 odsto ljudi koji rade u ovim institucijama su su uz nas i daju mi činjenice. 10. maja obraćam se Skupštini i kao do sada biću konkretan. Pitaću ih da li je vama stalo do ove države ili nama, ko ste vi, a ko smo mi, mi ćemo nastaviti ovdje živjeti, a vi ćete biti gdje trebate", istakao je on.

Davor Dragičević je na kraju govora pozvao da se skup i dalje odvija mirno i dostojanstveno.

