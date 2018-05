Građani ne odustaju od okupljanja na Trgu Krajine u Banjaluci

BANJALUKA – Građani Banjaluke i večeras su se okupili na Trgu Krajine gdje i dalje traže pravdu za dvadesetjednogodišnjeg sugrađanina Davida Dragičevića.

Kao i prethodnih večeri, okupljenima se obratio Davidov otac, Davor Dragičević.

“Tjerate me da objavljujem slike mrtvog sina. Natjerali ste me 25.3. da moram da uđem u Zavod za sudsku medicinu da ga poljubim. Natjerali ste me 5.4. da ga moram vaditi iz mrtvačnice, da mu siječem kosu. Čitav MUP zna da je David Dragičević ubijen. Imate slike gdje se vidi da dijete nije bilo ni dva sata u vodi”, kazao je Dragičević.

Rekao je da je on lično imenovao Borislava Radovanovića i Ljiljanu Tešanović da budu ispred njega u Anketnom odboru, te je poručio ministru MUP-a RS da im mora dostaviti informaciju.

“Nije izvršen uviđaj, već podmetanje dokaza, gdje vaš pripadnik izlazi i podmeće rizle na travi. Dva dana nakon toga pripadnici MUP-a su pobacali dokaze u Crkvenu, 20. i 21. marta. Darko Ćulume, kad sam bio kod tebe, kad sam te pitao koje je marke laptop u Crkvenoj, rekao si Lenovo. Sve je bilo jasno. Koji pljačkaš u svijetu nosi ključeve od te kuće, Gdje je stik iz te kuće”, upitao je Dragičević.

On je prozvao ukućane kuće u ulici Velibora Janjetovića Janje, te ministra Lukača, tužioca Dalibora Vreću, doktora Željka Karana, nazivajući ih ubicama.

“Ja Đakca ne mogu oživjeti, toga sam svjestan. Ali ima istina i pravda za Davida, istina i pravda za svu našu djecu, istina i Pravda, za život dostojan čovjeka u ovoj zemlji. Ako vam je stalo do građana RS, do države, izađite sa istinom i pravdom koliko god surova bila. Sve i jedno vaše saopštenje i montirani proces ja neću prihvatiti niti me interesuje. Očekujete da radimo sve u skladu sa zakonom. Šta vi radite, uništavate dokaze. Lukače, gdje je kamera sa Ekvatora? Dežurna tužiteljica koja je bila na uviđaju neka se javno oglasi kako je djelo okvalifikovala kada je vidjela tijelo. Nažalost, ne daju mi nijedan papir, do svega sam došao privatno. Tijelo Davida Dragičevića ću ja lično eshumirati koliko god puta trebalo”, rekao je Davor Dragičević.

Još jednom se zahvalio svima na podršci te je na kraju svog obraćanja zaključio: “Ja nisam ni lav ni heroj, ja sam samo otac Davida Dragičevića”.