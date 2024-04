Građani prijavili podrhtavanje tla u Banjaluci

BANJALUKA – Pojedini građani Banjaluke su noćas oko 00:47 prijavili slabije podrhtavanje tla.

“Petrićevac, osjetio se, prvo tutanj onda se zatreslo. Nije strašnom al je ružno osjetiti, kakav god da je”, stoji u jednom od komentara na EMSC.

"Zatreslo krevet", "Kao malo jači vjetar udario u prozor"..., naveli su građani.

EMSC nije seizmički registrovao zemljotres, odnosno nije objavio intenzitet, ali stoji da je podrhtavanje tla prijavljeno u 00:47.

Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 2 min ago (local time 00:47:32) At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection. More info soon! pic.twitter.com/FJFNhxwE2m