Građani razgrabili zaštitne maske u USK

BIHAĆ - U apotekama na području cijelog Unsko-sanskog kantona vlada nestašica zaštitnih maski zbog straha od pojave i mogućnosti širenja virusa korona na ove prostore.

Kontaktirali smo apoteke u nekoliko gradova na području ovog kantona i dobili identičan odgovor da su sve zaštitne maske rasprodate.

"Nemamo maske, jer je trenutno nestašica u nabavci i nema ih ni kod dobavljača. To kada bi se mogle naći u prodaji, zasad ne možemo prognozirati", informisali su nas u Gradskoj apoteci u Sanskom Mostu. Na području Unsko-sanskog kantona nema evidentiranih osoba koje su zaražene virusom korona, ali se zbog blizine zemalja u kojima je on registrovan već počelo s provođenjem preventivnih mjera zaštite. Ministarstvo zdravstva USK pozvalo je sve domaće i strane državljane koji imaju stalni ili privremeni boravak u Federaciji BiH, a koji su se u periodu od posljednjih sedam dana vratili iz Italije, Južne Koreje ili Irana, da se putem telefona, bez obzira na to da li imaju simptome bolesti ili ne, jave nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi savjetovanja o daljem postupanju te da ostanu u kućnoj samoizolaciji. U slučaju pojave respiratorne bolesti, kao što su povišena temperatura, kašalj ili otežano disanje, treba odmah telefonom da obavijeste Zavod za javno zdravstvo USK ili Hitnu pomoć.

Također, svim građanima preporučeno je da izbjegavaju putovanja u zemlje u kojima se nalaze žarišta virusa korona. Ministrica zdravstva USK Nermina Ćemalović posebno je istakla opasnost pojave i širenja virusa korona u svjetlu aktuelne migrantske krize.

Vrlo teško će biti s migrantima, utoliko što oni nama ne daju tačne podatke o sebi. Njima je motiv odlazak vani, to im je iznad svih prioriteta. Definitivno, u slučaju povratka migranata, kada se iz Hrvatske ponovo pojave kod nas, obavezno ih treba uzeti u razmatranje", istakla je Ćemalovićeva.