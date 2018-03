Građani se već žale: Alergije vrebaju sve uzraste

BANJALUKA, SARAJEVO - Alergijske reakcije na polen, određene predmete ili štetne materije, tvrde stručnjaci, mogu nastati u bilo kojoj životnoj dobi, a kada je u pitanju polen prve alergijske reakcije dolaze najčešće u februaru.

Ovih dana mnogo građana se žali da već osjećaju simptome koji ukazuju na alergije, te da sve učestalije traže pomoć ljekara.

Jedna četrdesetogodišnja Banjalučanka kaže da je imala kijavicu, bol u grlu i druge simptome te da je smatrala da je prehlađena, ali da ju je doktorica savjetovala da uradi alergo test i nalaze jer sumnja na alergiju, iako pacijentkinja nije bila do sada u ovoj kategoriji.

"Alergija se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi i to znači da taj čovjek alergije ima zapisane u genetičkom kodu, a razlog zbog kojeg se ona nije ranije javila je taj što nije bio u bliskom kontaktu sa predmetom, pojavom ili štetnom materijom na koju je alergičan", rekla je za "Nezavisne" Nada Čivić, specijalista pneumatofiziologije u Specijalističkoj ordinaciji za plućne bolesti u Sarajevu.

Navela je da sama činjenica da su alergijske reakcije u genetskom kodu pokazuje da se one uglavnom provlače kroz porodicu, ali se ne moraju odraziti na svako koljeno.

Slađana Trifković, specijalista pneumatofiziologije u bolnici "Sveti vračevi" u Bijeljini, rekla je da alergija može da se javi u bilo kojem životnom dobu, te da to zavisi od stanja imuniteta.

"Pojavljivanje alergijske reakcije zavisi i od izloženosti štetnim agensima i neko ko nije bio ranije alergičan na određenu materiju može to da postane u bilo kojem životnom dobu", naglasila je Trifkovićeva.

Istakla je da njeno javljanje zavisi i od ishrane, okoline, kao i izloženosti štetnim materijama, pa ukoliko je čovjek više izložen štetnim stvarima to su i šanse za pojavljivanje alergije veće. Prve alergije na polen se, kako pojašnjava, javljaju u rano proljeće.

Bogdan Zrnić, profesor na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, rekao je da se tokom života organizam izlaže raznim alergenima, te da se samo dijete do šest mjeseci služi majčinim odbrambenim mehanizmima.

"Nakon prolaska perioda od šest mjeseci dolazeći u kontakt s alergenima putem hrane, udisanja ili preko kože čovjek se senzibiliše, te ako je imuni sistem manjkav dolazi do pojave alergijskih reakcija", objasnio je Zrnić.

Prvi smptomi crvenilo kože

Naglasio je da su prvi simptomi crvenilo na koži, nakon čega se javljaju mjehurići ispunjeni bistrim sadržajem, a sve je praćeno jakim svrabom.

"Sve osobe u svim uzrastima su sklone alergijskim reakcijama od djetinjstva pa do duboke starosti, jer je alergijska reakcija vezana za imuni sistem", ističe Zrnić.

Dodao je da, kada su u pitanju žene zrelije dobi, alergijska reakcija im se može javiti ukoliko rade sa raznim hemijskim materijalima, a to što su pojedine grupe stanovništva, kako objašnjava, sklonije alergijama može se odnositi na osobe čiji su roditelji skloni alergijama, pa su i djeca tome sklonija.

Prema njegovim riječima, alergije na polen se javljaju odmah nakon zime, kada dođe do cvjetanja i rasta vegetacije svih oblika, ukoliko se lice nalazi u tim zonama.

"Na visokim planinama i moru izloženost polenu je mala zbog prirode vegetacija koja tamo raste. Alergija je prisutna tokom proljeća, naročito ljeta, a u kasnu jesen, pred zimu, ona se smanjuje", kazao je Zrnić.

Dragana T. iz Prijedora kazala je da ranije nije primijetila da je alergična na insekte, te da je tek u dvadesetoj godini dobila alergiju.

"Jednom me ubola osa i prst mi je natekao, što se nikad prije nije dešavalo, iako se mnogo puta dešavalo da me ubode osa ili pčela", priča ona i dodaje da kad je otišla ljekaru on joj je rekao da je alergična na ubod insekta, te da uvijek mora nositi lijekove sa sobom.

MART: Najveći uzročnici alergija

Lijeska obična

Američki javor

Crna topola

Iva

Poljski brijest

Gorski brijest

Vez

Velika crkvina

Granatna crkvina

APRIL: Najveći uzročnici alergija