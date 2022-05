Građani vjeruju medijima, ali smatraju da su samo donekle slobodni

BANJALUKA, SARAJEVO - Građani BiH, njih čak 80 odsto, najviše vjeruje medijima, iako smatraju da nisu slobodni, te da su pod jakim uticajem političara, a i dalje oko devet odsto građana smatra da je u redu fizički napasti medijskog radnika.

Podaci su ovo istraživanja o slobodi medija, koju su proveli fondacija Fridrich Ebert i Udruženje BH novinari, koje je predstavljeno 3. maja povodom Međunarodnog dana slobode medija.

Prema ovim podacima mali znaci napretka kada je riječ o stavovima građana o medija su napravljeni, ali istovremeno podaci pokazuju i da je potrebno još mnogo toga uraditi na popravljanju ovog ambijenta.

Novinarka Milkica Milojević je navela da prema istraživanju bh. građani najviše vjeruju medijima, ali da istovremeno misle da mediji nisu slobodni.

"Smatraju da nam političari kroje kapu, misle da smo finansijski zavisni, nisu ni zadovoljni našim izvještavanjem, smatraju da smo tek donekle slobodni. Voljela bih da se provede i dubinsko istraživanje da se provjeri na čemu građani temelje to povjerenje koje već godinama iskazuju prema medijima", kazala je Milojevićeva.

Dodala je da čak 80 odsto ispitanika u BiH najviše vjeruju medijima.

"Već godinama na dnu liste povjerenje su političari i političke stranke, što makar djelimično odgovara na pitanje zašto građani vjeruju medijima, jer su mediji, kakvi god bili, bolji dio BiH i zato što su novinari jedini koji preispituju rad, odnosno nerad, političara", poručila je Milojevićeva, dodajući da je novinarka profesija trenutno na velikom raskršću, jer je internet sve jači kao medijska platforma.

"Ovo istraživanje je pokazalo da javnost političke pritiske prepoznaje kao najveće pritiske na medije. Međutim u realnosti je činjenica da su ekonomski pritisci daleko prisutniji", rekla je Milojevićeva.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, je kazao da je ovo istraživanje pokazalo da mnogi manji broj gađana smatra da novinare treba fizički napadati.

"To bi nas trebalo radovati, ali zapravo to je veoma visok procenat građana koji smatra da je dozvoljeno nekada novinara udariti. To je zabrinjavajuće, jer su mediji jedan od važnijih stubova društva", rekao je Vukelić, dodajući da čestitke visokih funkcionera koje novinari dobijaju svake godine 3. maja, izgledaju kao uvreda.

"U situaciji u kojoj umjesto da funkcioneri daju informacije i budu transparentniji oni čak više i ne održavaju konferencije za novinare, ignorišu upite novinara koji kritički izvještavaju o njihovom radu, skrivaju podatke. Umjesto da imamo bolji zakon o prisutupu informacijama oni najavljuju kriminalizaciju klevete", naveo je Vukelić.

Mladen Mirosavljević, profesor i politički analitičar, je naglasio da ne bi bilo dobro da se obilježavanje 3. maja pretvori u lamentiranje nad stanjem novinarske profesije, kao što se to događa sa 1. majem.

"Mislim da su institucije i razvoj institucija ključni za razvoj demokratije, a da javnost i mediji su korektiv koji je izuzetno važan i presudan u funkcionisanju institucija i razvoja demokratije", kazao je Mirosavljević.